Вторая Школа креативных индустрий откроется в Нижнем Новгороде в сентябре

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В Нижнем Новгороде в 2026 году начнет работу вторая Школа креативных индустрий. Об этом сообщила министр культуры региона Наталья Суханова в своем телеграм-канале.
По ее словам, Министерство культуры России поддержало заявку Нижегородского хорового колледжа имени Сивухина. На его базе и будет создана новая образовательная площадка.
Открытие школы запланировано на 1 сентября 2026 года. В структуру учреждения войдут шесть профильных студий: звукорежиссура, современная электронная музыка, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, дизайн, а также интерактивные цифровые технологии, включая VR и AR.
Ранее сообщалось, что Школа креативных индустрий в Нижнем Новгороде открылась в конце августа 2023 года. Она работает под кураторством Нижегородского музыкального училища имени М.А. Балакирева. В ней ведется обучение по следующим креативным направлениям: фото и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, интерактивные цифровые технологии.
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