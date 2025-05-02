Вторая Школа креативных индустрий откроется в Нижнем Новгороде в сентябре Общество

Фото: телеграм-канал Натальи Сухановой

В Нижнем Новгороде в 2026 году начнет работу вторая Школа креативных индустрий. Об этом сообщила министр культуры региона Наталья Суханова в своем телеграм-канале.

По ее словам, Министерство культуры России поддержало заявку Нижегородского хорового колледжа имени Сивухина. На его базе и будет создана новая образовательная площадка.

Открытие школы запланировано на 1 сентября 2026 года. В структуру учреждения войдут шесть профильных студий: звукорежиссура, современная электронная музыка, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, дизайн, а также интерактивные цифровые технологии, включая VR и AR.

Ранее сообщалось, что Школа креативных индустрий в Нижнем Новгороде открылась в конце августа 2023 года. Она работает под кураторством Нижегородского музыкального училища имени М.А. Балакирева. В ней ведется обучение по следующим креативным направлениям: фото и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, интерактивные цифровые технологии.