Филиал ДДТ Чкалова в Верхних Печерах откроют в новом учебном году Общество

Фото: 2ГИС

Открытие нового корпуса Дворца детского творчества имени В.П. Чкалова на улице Касьянова планируется осенью уже этой осенью. Об этом рассказал директор департамента образования Нижнего Новгорода Владимир Радченко на брифинге 30 апреля.

Отремонтировать и открыть филиал администрация города планировала с 2021 года, но работы несколько раз откладывались.

Точной даты открытия пока нет, но известно, что это случится в осенне-зимний период текущего года.

Общая площадь помещения составляет 1683 кв. метров. В филиале планировалось обучение детей по 20 программам дополнительного образования технической, естественно-научной, социально-педагогической и художественной направленностям.

Подрядчик должен был установить перегородки и видеонаблюдение в здании, смонтировать инженерные коммуникации, закупить оборудование и мебель, а также благоустроить прилегающую территорию. Стоимость контракта составляла 136 млн рублей.

Ранее сообщалось, что заброшенный корпус школы №121 на улице Тонкинской в Канавинском районе снесут вместо реставрации.