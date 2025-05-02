Женщина за рулем "Опеля" устроила массовое ДТП с перевертышем в Богородске

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Три автомобиля столкнулись на улице Ленина в Богородске утром 4 мая. Аварию устроила 47-летняя женщина за рулем "Опеля", сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Предварительно, иномарка проскочила на красный свет и врезалась в автомобиль "Омода" под управлением 53-летнего мужчины. "Омода" от удара перевернулся и врезался в "Ладу", за рулем которой находился 52-летний мужчина.
Водителя "Омоды" с травмами хотели госпитализировать, но он отказался. В случившемся разбираются сотрудники ГАИ.
Напомним, что вечером 1 мая на трассе Нижний Новгород - Саратов произошло жуткое ДТП с четырьмя погибшими. Полицейские возбудили уголовное дело.
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