Женщина за рулем "Опеля" устроила массовое ДТП с перевертышем в Богородске Происшествия

Фото: ГАИ по Нижегородской области

Три автомобиля столкнулись на улице Ленина в Богородске утром 4 мая. Аварию устроила 47-летняя женщина за рулем "Опеля", сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Предварительно, иномарка проскочила на красный свет и врезалась в автомобиль "Омода" под управлением 53-летнего мужчины. "Омода" от удара перевернулся и врезался в "Ладу", за рулем которой находился 52-летний мужчина.

Водителя "Омоды" с травмами хотели госпитализировать, но он отказался. В случившемся разбираются сотрудники ГАИ.

Напомним, что вечером 1 мая на трассе Нижний Новгород - Саратов произошло жуткое ДТП с четырьмя погибшими. Полицейские возбудили уголовное дело.