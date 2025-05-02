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Происшествия

Женщина за рулем "Опеля" устроила массовое ДТП с перевертышем в Богородске

04 мая 2025 13:32  [74] Происшествия
Женщина за рулем Опеля устроила массовое ДТП с перевертышем в Богородске

Фото: ГАИ по Нижегородской области

Три автомобиля столкнулись на улице Ленина в Богородске утром 4 мая. Аварию устроила 47-летняя женщина за рулем "Опеля", сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Предварительно, иномарка проскочила на красный свет и врезалась в автомобиль "Омода" под управлением 53-летнего мужчины. "Омода" от удара перевернулся и врезался в "Ладу", за рулем которой находился 52-летний мужчина. 

Водителя "Омоды" с травмами хотели госпитализировать, но он отказался. В случившемся разбираются сотрудники ГАИ. 

Напомним, что вечером 1 мая на трассе Нижний Новгород - Саратов произошло жуткое ДТП с четырьмя погибшими. Полицейские возбудили уголовное дело. 

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Теги:
Богородск ДТП
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