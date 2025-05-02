Новые налоговые послабления ввели для нижегородских предпринимателей Экономика

Предприниматели из Нижегородской области, использующие упрощенную систему налогообложения (УСН), получили поддержку от правительства России. Введен временный мораторий на штрафы за несвоевременную подачу первой декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС), если она подается впервые за любой квартал 2025 года.

Это решение касается тех, кто ранее не являлся плательщиком НДС, но из-за изменений в законодательстве впервые столкнулся с необходимостью сдачи соответствующей отчетности. Мера направлена на облегчение переходного периода и снижение административной нагрузки на малый бизнес.

Инициатива реализуется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" и позволит предпринимателям без спешки адаптировать бухгалтерские программы и освоить порядок заполнения новой налоговой формы.

С 2025 года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, расширяющие возможности применения УСН. Так, предельный объем выручки увеличен с 265,8 до 450 млн рублей, а лимит по остаточной стоимости основных средств — со 150 до 200 млн рублей. Это позволило большему числу компаний остаться в рамках упрощенного режима без необходимости искусственного дробления бизнеса.

Кроме того, с нового года организации на УСН, чья выручка превысила 60 млн рублей за предыдущий период или с начала 2025 года, обязаны уплачивать НДС. Именно для этих предпринимателей и предусмотрена временная отмена штрафов за несвоевременную подачу первой декларации.

Постановление правительства уже вступило в силу и распространяется на все налоговые обязательства, возникшие с 1 января 2025 года.