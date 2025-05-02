Портреты для "Бессмертного полка" можно распечатать бесплатно
Где не будут продавать алкоголь в Нижнем Новгороде 9 мая
Четыре украинских дрона сбили над Нижегородской областью
Салют на День Победы запустят с пяти точек Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
04 мая 2025 16:09  [106] Огромные пробки образовались на въездах в Нижний Новгород 4 мая
04 мая 2025 15:00  [280] Пасмурная и дождливая погода ждет нижегородцев на неделе с 5 по 11 мая
04 мая 2025 14:15  [160] Еще одна короткая рабочая неделя ждет нижегородцев в мае
04 мая 2025 12:30  [180] 256 млн рублей направят на капремонт двух школ в Нижнем Новгороде
04 мая 2025 12:04  [354] Нижегородцев просят не вызывать врача с температурой ниже 38°C
04 мая 2025 11:46  [726] Опубликована программа празднования 80-летия Победы в районах Нижнего Новгорода
04 мая 2025 11:22  [232] Что известно о сбежавшей из вольера нижегородского зоопарка волчице
04 мая 2025 10:40  [261] Мэр Нижнего Новгорода объявил об окончании отопительного сезона 5 мая
04 мая 2025 10:14  [218] Похудевшего пса Кругетса из Нижнего Новгорода хотели увезти за границу
04 мая 2025 10:10  [149] Нижегородцы могут обратиться в кадровый центр за психологической поддержкой при трудоустройстве
Общество

Огромные пробки образовались на въездах в Нижний Новгород 4 мая

04 мая 2025 16:09  [106] Общество
Огромные пробки образовались на въездах в Нижний Новгород 4 мая

Огромные пробки образовались на въездах в Нижний Новгород под конец четырехдневных выходных. 

По данным сервиса "Яндекс Карты", на 16:00 4 мая заторы наблюдаются в районе деревни Ольгино и на подъезде к Борскому мосту. Причем в первом случае дорожная ситуация еще осложняется автомобильной аварией в средней полосе. 

Ранее психолог посоветовала нижегородцам слушать подкасты и дышать в пробках. 

Напомним, что с 5 мая начнется трехдневная рабочая неделя. Затем нижегородцев ждут еще 4 выходных дня. О погоде во вторые майские праздники читайте здесь. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автомобили пробки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
02 мая 2025 16:28Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph