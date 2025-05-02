Огромные пробки образовались на въездах в Нижний Новгород 4 мая

Огромные пробки образовались на въездах в Нижний Новгород под конец четырехдневных выходных.
По данным сервиса "Яндекс Карты", на 16:00 4 мая заторы наблюдаются в районе деревни Ольгино и на подъезде к Борскому мосту. Причем в первом случае дорожная ситуация еще осложняется автомобильной аварией в средней полосе.
Ранее психолог посоветовала нижегородцам слушать подкасты и дышать в пробках.
Напомним, что с 5 мая начнется трехдневная рабочая неделя. Затем нижегородцев ждут еще 4 выходных дня. О погоде во вторые майские праздники читайте здесь.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+