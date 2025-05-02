Огромные пробки образовались на въездах в Нижний Новгород 4 мая Общество

Огромные пробки образовались на въездах в Нижний Новгород под конец четырехдневных выходных.

По данным сервиса "Яндекс Карты", на 16:00 4 мая заторы наблюдаются в районе деревни Ольгино и на подъезде к Борскому мосту. Причем в первом случае дорожная ситуация еще осложняется автомобильной аварией в средней полосе.

Ранее психолог посоветовала нижегородцам слушать подкасты и дышать в пробках.

Напомним, что с 5 мая начнется трехдневная рабочая неделя. Затем нижегородцев ждут еще 4 выходных дня. О погоде во вторые майские праздники читайте здесь.