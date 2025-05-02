16-летнюю нижегородку накажут за опасную езду на авто в одном из дворов

16-летняя девушка ездила на автомобиле в одном из дворов Ленинского района, нарушая правила дорожного движения, чем вызвала негодование местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Жители улицы Норильской пожаловались в социальных сетях на машину, которая двигалась по дворовой территории с нарушениями. По словам очевидцев, подростки не пропускали пешеходов и игнорировали замечания.
После появления информации о происшествии в социальных сетях, личность водителя была уставлена. Ею оказалась несовершеннолетняя местная жительница без водительских прав.
В отношении девушки составлены два административных протокола за движение по пешеходным и велосипедным дорожкам, а также за управление транспортом без соответствующего разрешения.
Автомобиль нарушительницы был эвакуирован на специализированную стоянку.
Напомним, что полиция проводит проверку из-за ДТП на Ясной, которое устроил якобы ребенок.
Также ранее сообщалось, что 4 мая в Богородске произошло массовое ДТП с перевертышем.
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