16-летнюю нижегородку накажут за опасную езду на авто в одном из дворов Происшествия

16-летняя девушка ездила на автомобиле в одном из дворов Ленинского района, нарушая правила дорожного движения, чем вызвала негодование местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Жители улицы Норильской пожаловались в социальных сетях на машину, которая двигалась по дворовой территории с нарушениями. По словам очевидцев, подростки не пропускали пешеходов и игнорировали замечания.

После появления информации о происшествии в социальных сетях, личность водителя была уставлена. Ею оказалась несовершеннолетняя местная жительница без водительских прав.

В отношении девушки составлены два административных протокола за движение по пешеходным и велосипедным дорожкам, а также за управление транспортом без соответствующего разрешения.

Автомобиль нарушительницы был эвакуирован на специализированную стоянку.

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