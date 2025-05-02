Как День Победы отметят в районах Нижнего Новгорода
Салют на День Победы запустят с пяти точек Нижнего Новгорода
Где не будут продавать алкоголь в Нижнем Новгороде 9 мая
Портреты для "Бессмертного полка" можно распечатать бесплатно
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 мая 2025 14:30  [52] "Социальные няни" придут на помощь нижегородским семьям за 106 млн рублей
05 мая 2025 14:18  [75] Нижегородская канатная дорога приостановила работу из-за сильного ветра
05 мая 2025 14:10  [80] Синоптики рассказали, какой будет погода в Нижнем Новгороде на День Победы
05 мая 2025 14:03  [80] Пятый форум "Сильные идеи для нового времени" состоится 15-16 июля
05 мая 2025 13:39  [113] Высокая пожароопасность сохранится в Нижегородской области до 12 мая
05 мая 2025 13:16  [116] Суд взыскал 332 млн рублей за ущерб почвам в Уренском районе
05 мая 2025 13:00  [156] ЦРТС: проезд после объединения Кстова и Нижнего Новгорода не подорожает
05 мая 2025 12:43  [247] Двое погибли при падении с высоты в Нижнем Новгороде в праздники
05 мая 2025 12:30  [128] Активисты "Единой России" и "Волонтеры Победы" поздравляют нижегородских ветеранов с Днем Победы
05 мая 2025 12:15  [155] Расписание "Валдаев" изменится из-за парада судов в Нижнем Новгороде
Общество

Нижегородская канатная дорога приостановила работу из-за сильного ветра

05 мая 2025 14:18  [75] Общество
Нижегородская канатная дорога приостановила работу из-за сильного ветра

Работу канатной дороги между Нижним Новгородом и Бором приостановили из-за погодных условий. Об этом сообщает автоинформатор.

Узнать о статусе "канатки" можно по номеру телефона +7 (831) 411-10-09.

Напомним, канатная дорога возобновила работу с 1 мая после масштабной модернизации. В ходе работ было установлено 56 новых кабинок вместо 28 старых. 

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Канатная дорога
Поделиться:
Новости по теме
28 апреля 2025 17:42  [604] Опубликованы фотографии новых кабинок для нижегородской канатки
28 апреля 2025 16:46  [658] Стало известно, что делали нижегородские кабинки на канатке на Эльбрусе
19 марта 2025 11:35  [698] Почти 200 млн рублей направят на обслуживание канатки Нижний Новгород — Бор
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
02 мая 2025 16:28Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph