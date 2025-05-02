Нижегородская канатная дорога приостановила работу из-за сильного ветра

Работу канатной дороги между Нижним Новгородом и Бором приостановили из-за погодных условий. Об этом сообщает автоинформатор.
Узнать о статусе "канатки" можно по номеру телефона +7 (831) 411-10-09.
Напомним, канатная дорога возобновила работу с 1 мая после масштабной модернизации. В ходе работ было установлено 56 новых кабинок вместо 28 старых.
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