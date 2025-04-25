Опубликованы фотографии новых кабинок для нижегородской канатки Культура и отдых

Фото: Кира Мишина

Канатная дорога Нижний Новгород — Бор возобновит работу 1 мая. Все новые кабинки уже смонтированы и прошли технические испытания. Дело осталось за разрешением Ростехнадзора.

На выездном мероприятии 28 апреля журналисты смогли увидеть новые кабины. Раньше их было 28, теперь 56. На их установку ушел месяц.

Увеличение количества кабин позволит существенно сократить время ожидания и увеличить пропускную способность переправы с 500 до 1 000 человек в час.

Размер кабинок остался прежним — в них по восемь мест. Зато они оборудованы системами подогрева, видеонаблюдения и связи пассажиров с диспетчером канатной дороги. Кроме того, в них есть ЖК-мониторы, колонки и USB-зарядки.

Все кабинки адаптированы для маломобильных групп населения, а некоторые оборудованы дополнительными креплениями для велосипедов.

Ранее стало, что делали нижегородские кабинки на канатке на Эльбрусе. Оказывается, они там проходили тестовые испытания.