69 человек погибли в ДТП в Нижегородской области за три месяца

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На территории региона зафиксирован небольшой рост дорожно-транспортных происшествий. Об этом свидетельствуют данные ГУ МВД России по Нижегородской области.
За январь-март текущего года произошло 807 аварий, что на 6,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (756 случаев).
В результате ДТП погибли 69 человек — это на 46,8% больше, чем в прошлом году. Травмы различной степени тяжести получили 1074 пострадавших.
Сообщается, что наиболее частыми причинами ДТП являются выезд на встречную полосу — 191 случай (25,8%), превышение установленной скорости — 123 случая (16,6%) и несоответствие скорости конкретным дорожным и погодным условиям — 105 случаев (14,2%).
Ранее сообщалось, что в регионе все чаще фиксируются ДТП при участии мотоциклистов.
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