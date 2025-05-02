69 человек погибли в ДТП в Нижегородской области за три месяца Происшествия

Фото: Александр Воложанин

На территории региона зафиксирован небольшой рост дорожно-транспортных происшествий. Об этом свидетельствуют данные ГУ МВД России по Нижегородской области.

За январь-март текущего года произошло 807 аварий, что на 6,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (756 случаев).

В результате ДТП погибли 69 человек — это на 46,8% больше, чем в прошлом году. Травмы различной степени тяжести получили 1074 пострадавших.

Сообщается, что наиболее частыми причинами ДТП являются выезд на встречную полосу — 191 случай (25,8%), превышение установленной скорости — 123 случая (16,6%) и несоответствие скорости конкретным дорожным и погодным условиям — 105 случаев (14,2%).

Ранее сообщалось, что в регионе все чаще фиксируются ДТП при участии мотоциклистов.