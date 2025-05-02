Синоптики рассказали, какой будет погода в Нижнем Новгороде на День Победы Общество

Фото: Александр Воложанин

В День Победы в Нижнем Новгороде ожидается до +12 градусов. Об этом сообщается на сайте "Яндекс Погода".

Утром 9 мая синоптики обещают небольшой дождь, температура воздуха составит +7 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +12. Будет облачно, с прояснениями.

Вечер будет ясным. Воздух прогреется до +9, а ночью столбики термометров опустятся до +5 градусов.

Напомним, в День Победы нижегородцев ждут масштабные мероприятия (0+) как в центре столицы, так и во всех районах.

Также стало известно, что салют запустят с пяти точек Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что с 5 по 11 мая нижегородцев ждет пасмурная и дождливая погода.