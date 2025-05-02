Георгиевская лента
Где не будут продавать алкоголь в Нижнем Новгороде 9 мая
Портреты для "Бессмертного полка" можно распечатать бесплатно
Как День Победы отметят в районах Нижнего Новгорода
Салют на День Победы запустят с пяти точек Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
06 мая 2025 09:00  [91] Оратория "Вехи Победы" прозвучит в Нижнем Новгороде 9 мая
05 мая 2025 17:10  [270] Гостиницу построят рядом с усадьбой Рябининой в Нижнем Новгороде
05 мая 2025 15:28  [233] Мэппинг на башне и интерактив у Вечного огня напомнят нижегородцам о подвиге Победы
04 мая 2025 17:00  [656] Экскурсионные туры на "Валдаях" до Макарьева стартовали в Нижнем Новгороде
03 мая 2025 18:20  [756] 19 млн рублей выделено на капремонт центра гончарного промысла в Большом Болдине
03 мая 2025 17:56  [696] Салют в День Победы запустят сразу в пяти точках Нижнего Новгорода
02 мая 2025 16:28  [2315] Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
02 мая 2025 14:13  [575] Сергей Яковлев: "Путешествие из Северной столицы в "Столицу закатов" станет комфортнее для автотуристов"
01 мая 2025 09:00  [587] Создание фонтана возле ДК Орджоникидзе обойдется в 12,5 млн рублей
30 апреля 2025 18:14  [670] Главный фонтан Нижнего Новгорода заработал после зимы
Культура и отдых

Оратория "Вехи Победы" прозвучит в Нижнем Новгороде 9 мая

06 мая 2025 09:00  [91] Культура и отдых
Оратория Вехи Победы прозвучит в Нижнем Новгороде 9 мая

Фото: организаторы мероприятия

Вечером 9 мая у катера "Герой" на Нижневолжской набережной состоится масштабное музыкально-театральное представление — историческая оратория "Вехи Победы" (0+). Как сообщают организаторы, с 18:30 до 19:30 зрители смогут увидеть выступление более 300 артистов различных направлений.

Произведение разделено на шесть частей, каждая из которых посвящена ключевым эпизодам Великой Отечественной войны: "Битва за Москву", "Битва за Сталинград", "Курская битва", "Освобождение Ленинграда", "Освобождение Белоруссии" и "Взятие Берлина. Победа".

Проект "Вехи Победы" создан нижегородским ансамблем народной песни "Любава" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и АНО "Центр 800". Постановку осуществил режиссер Алексей Франдетти — трехкратный лауреат премии "Золотая маска" и главный режиссер театра "Ленком Марка Захарова" в 2022-2024 годах.

Музыку для оратории написал композитор Сергей Екимов из Санкт-Петербурга, либретто подготовил московский поэт Дмитрий Дарин. По словам организаторов, произведение уникально своим масштабом и составом исполнителей.

В создании оратории задействованы оркестр и хоры разных форматов: детский, смешанный, академический. Также в проекте участвуют актеры-декламаторы, балет и оркестр русских народных инструментов. Все эти силы объединятся в День Победы, чтобы в едином звучании представить зрителю музыкально-драматическое полотно о героизме и памяти.

По завершении проекта партитура будет оформлена в методическое пособие и направлена в хоры и оркестры народных инструментов по всей стране.

На сцене у катера "Герой" выступят Нижегородский русский народный оркестр им. В.А. Кузнецова, камерный хор "Нижний Новгород", академический хор НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, хор музыкального училища им. М.А. Балакирева, хор "Камертон" ДДТ им. В.П. Чкалова, ансамбль народной песни "Любава", танцевальный коллектив Нижегородского областного колледжа культуры, коллектив "Осторожно, дети" и ансамбль танца "Арлекино".

Попасть на мероприятие можно будет через два контрольно-пропускных пункта: один со стороны памятника Петру I, второй — от Казанского съезда. Танцпол перед сценой будет открыт для всех желающих без предварительной регистрации.

Одной из особых зрительских зон станет нижняя часть Чкаловской лестницы (под восьмеркой). Для доступа туда потребуется пройти регистрацию, которая начнется в 15:00 на площади Минина и Пожарского. Регистрация будет проходить в порядке живой очереди, а количество мест — строго ограничено. После регистрации выдается входной билет, дающий право на проход в стоячий партер.

Тем, кто не сможет присутствовать лично, будет доступна трансляция мероприятия на нижегородских телеканалах и в социальной сети ВКонтакте.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
9 мая День Победы Концерты
Поделиться:
Новости по теме
05 мая 2025 15:28  [233] Мэппинг на башне и интерактив у Вечного огня напомнят нижегородцам о подвиге Победы
04 мая 2025 11:46  [1319] Опубликована программа празднования 80-летия Победы в районах Нижнего Новгорода
29 апреля 2025 21:00  [467] Международная акция "Синий платочек Победы" объединила нижегородцев
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
02 мая 2025 16:28Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph