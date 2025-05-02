Оратория "Вехи Победы" прозвучит в Нижнем Новгороде 9 мая Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

Вечером 9 мая у катера "Герой" на Нижневолжской набережной состоится масштабное музыкально-театральное представление — историческая оратория "Вехи Победы" (0+). Как сообщают организаторы, с 18:30 до 19:30 зрители смогут увидеть выступление более 300 артистов различных направлений.

Произведение разделено на шесть частей, каждая из которых посвящена ключевым эпизодам Великой Отечественной войны: "Битва за Москву", "Битва за Сталинград", "Курская битва", "Освобождение Ленинграда", "Освобождение Белоруссии" и "Взятие Берлина. Победа".

Проект "Вехи Победы" создан нижегородским ансамблем народной песни "Любава" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и АНО "Центр 800". Постановку осуществил режиссер Алексей Франдетти — трехкратный лауреат премии "Золотая маска" и главный режиссер театра "Ленком Марка Захарова" в 2022-2024 годах.

Музыку для оратории написал композитор Сергей Екимов из Санкт-Петербурга, либретто подготовил московский поэт Дмитрий Дарин. По словам организаторов, произведение уникально своим масштабом и составом исполнителей.

В создании оратории задействованы оркестр и хоры разных форматов: детский, смешанный, академический. Также в проекте участвуют актеры-декламаторы, балет и оркестр русских народных инструментов. Все эти силы объединятся в День Победы, чтобы в едином звучании представить зрителю музыкально-драматическое полотно о героизме и памяти.

По завершении проекта партитура будет оформлена в методическое пособие и направлена в хоры и оркестры народных инструментов по всей стране.

На сцене у катера "Герой" выступят Нижегородский русский народный оркестр им. В.А. Кузнецова, камерный хор "Нижний Новгород", академический хор НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, хор музыкального училища им. М.А. Балакирева, хор "Камертон" ДДТ им. В.П. Чкалова, ансамбль народной песни "Любава", танцевальный коллектив Нижегородского областного колледжа культуры, коллектив "Осторожно, дети" и ансамбль танца "Арлекино".

Попасть на мероприятие можно будет через два контрольно-пропускных пункта: один со стороны памятника Петру I, второй — от Казанского съезда. Танцпол перед сценой будет открыт для всех желающих без предварительной регистрации.

Одной из особых зрительских зон станет нижняя часть Чкаловской лестницы (под восьмеркой). Для доступа туда потребуется пройти регистрацию, которая начнется в 15:00 на площади Минина и Пожарского. Регистрация будет проходить в порядке живой очереди, а количество мест — строго ограничено. После регистрации выдается входной билет, дающий право на проход в стоячий партер.

Тем, кто не сможет присутствовать лично, будет доступна трансляция мероприятия на нижегородских телеканалах и в социальной сети ВКонтакте.