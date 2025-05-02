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Общество

103-летний нижегородец Николай Шишкин отправился на парад в Москву

05 мая 2025 17:59  [114] Общество
103-летний нижегородец Николай Шишкин отправился на парад в Москву

103-летнего ветерана Великой Отечественной войны Николая Федоровича Шишкина торжественно проводили в Москву, где он примет участие в военном параде на Красной площади 9 мая. 

"Восхищен таким вниманием. Ожидания [от поездки] нормальные. Будет все хорошо!" - заявил нижегородец. 

На днях о ветеране Николае Шишкине в своем телеграм-канале написал губернатор Глеб Никитин. Он рассказал, что фронтовик в деталях помнит, как выполнял боевые команды в своем авиполку. 

"Участвовал в боях Юго-Западного, Сталинградского, I Украинского и Донецкого фронтов. После войны больше 20 лет посвятил Северному флоту. В 2024 году исполнилась его мечта - он увидел парад на Красной площади. Сидел на трибуне вместе с президентом", - поделился глава региона. 

Ранее сообщалось, что врачи ПИМУ помогли Николаю Шишкину встать на ноги накануне празднования 80-летия Победы. 

Также мы рассказывали, что в феврале ветеран побывал в кабине самолета Sukhoi Superjet 100.

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Теги:
Ветераны ВОВ Парад
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