103-летний нижегородец Николай Шишкин отправился на парад в Москву Общество

103-летнего ветерана Великой Отечественной войны Николая Федоровича Шишкина торжественно проводили в Москву, где он примет участие в военном параде на Красной площади 9 мая.

"Восхищен таким вниманием. Ожидания [от поездки] нормальные. Будет все хорошо!" - заявил нижегородец.

На днях о ветеране Николае Шишкине в своем телеграм-канале написал губернатор Глеб Никитин. Он рассказал, что фронтовик в деталях помнит, как выполнял боевые команды в своем авиполку.

"Участвовал в боях Юго-Западного, Сталинградского, I Украинского и Донецкого фронтов. После войны больше 20 лет посвятил Северному флоту. В 2024 году исполнилась его мечта - он увидел парад на Красной площади. Сидел на трибуне вместе с президентом", - поделился глава региона.

Ранее сообщалось, что врачи ПИМУ помогли Николаю Шишкину встать на ноги накануне празднования 80-летия Победы.

Также мы рассказывали, что в феврале ветеран побывал в кабине самолета Sukhoi Superjet 100.