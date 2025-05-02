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Общество

Флигель усадьбы Гусевых на Славянской улице отреставрируют до 2028 года

06 мая 2025 14:08  [75] Общество
Флигель усадьбы Гусевых на Славянской улице отреставрируют до 2028 года

Флигель, расположенный на территории усадьбы Гусевых по адресу улица Славянская, 4 в Нижнем Новгороде, планируется привести в порядок к весне 2028 года. Такая информация содержится в приказе, опубликованном на официальном сайте регионального управления госохраны ОКН.

Согласно документу, в течение ближайших шести месяцев собственнику исторического здания будет выдано задание на проведение работ по его сохранению. В течение следующего года необходимо будет разработать проект реставрации объекта.

Как отмечается в приказе, "работы по реставрации флигеля и благоустройство прилегающей к нему территории должны завершиться в течение 36 месяцев".

После завершения основного этапа реставрации владелец будет обязан проводить текущие ремонтные работы по мере необходимости, чтобы поддерживать здание в надлежащем состоянии.

Ранее сообщалось, что усадьбу Ермолаевой в центре Нижнего Новгороде переделали в бутик-отель. В здании побывал корреспондент НИА "Нижний Новгород".

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Теги:
ОКН Реконструкция
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