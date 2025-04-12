Владельца обязали восстановить здание XIX века в составе усадьбы в Лыскове Культура и отдых

Фото: УГООКН по Нижегородской области

Собственник Главного дома в составе Усадьбы Грузинских-Стоговых, расположенного в переулке Кадушина в городе Лысково Нижегородской области, должен провести комплекс работ по сохранению здания. Объект признан памятником культурного наследия регионального значения.

Соответствующие охранные обязательства утверждены приказом нижегородского управления государственной охраны объектов культурного наследия от 10 апреля. Согласно документу, здание представляет собой двухэтажный кирпичный дом с подвалом, построенный в середине XIX века. Его фасады оформлены пилястрами, а в интерьере сохранилась старинная печь с чугунными дверцами художественного литья.

Собственнику предстоит организовать консервацию и реставрацию объекта. В течение полутора лет он обязан получить задание на разработку проектной документации по сохранению памятника. На подготовку проекта отводится два года, а на его реализацию — три года с момента утверждения приказа.

Работы по восстановлению должен выполнять подрядчик, имеющий лицензию на проведение реставрационных мероприятий в исторических зданиях. Кроме того, на фасаде необходимо установить информационную табличку об объекте культурного наследия, а прилегающую территорию — благоустроить.