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Экономика

Доходный дом усадьбы Башкировой выставили на продажу за 110 миллионов рублей

20 апреля 2025 10:52  [49] Экономика
Доходный дом усадьбы Башкировой выставили на продажу за 110 миллионов рублей

Фото: Яндекс.Карты

Доходный дом усадьбы А.И. Башкировой выставили на продажу за 110 миллионов рублей. Информация об этом появилась на одном из популярных сайтов бесплатных объявлений.

Речь идет о здании, расположенном по адресу улица Большая Печерская, 11. Это одноэтажное строение является объектом культурного наследия. Его общая площадь 700 квадратных метров. Внутри выполнена офисная отделка, здание подключено к центральному отоплению.

Также сообщается о наличии двух дополнительных выходов со стороны двора. В подвальном помещении, во флигельной части, частично сделан чистовой ремонт. В основном зале произведена сухая стяжка пола и выровнены стены.

Ранее сообщалось, что здание бывшего кинотеатра "Октябрь" на улице Большой Покровской вновь выставили на продажу за 500 миллионов рублей. 

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Теги:
Недвижимость ОКН
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