Дзержинск простится с двумя погибшими на СВО бойцами Общество

Дзержинск простится с двумя погибшими на СВО бойцами. Об этом стало известно из соцсетей блогера Алексея Алексеева.

51-летнего Олега Мязина и 46-летнего Сергей Кукушкина похоронят в городе химиков 7 мая.

Известно, что Кукушкин погиб 12 июня 2024 года. Подробности не приводятся.

Ранее в Дзержинске простились с Эдибеком Давлятовым. Он перестал выходить на связь 16 июня 2024 года. Но известие о гибели появилось только в мае 2025 года.