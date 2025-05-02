Дзержинск простится с двумя погибшими на СВО бойцами. Об этом стало известно из соцсетей блогера Алексея Алексеева.
51-летнего Олега Мязина и 46-летнего Сергей Кукушкина похоронят в городе химиков 7 мая.
Известно, что Кукушкин погиб 12 июня 2024 года. Подробности не приводятся.
Ранее в Дзержинске простились с Эдибеком Давлятовым. Он перестал выходить на связь 16 июня 2024 года. Но известие о гибели появилось только в мае 2025 года.
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