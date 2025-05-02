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Общество

Расписание "Валдаев" изменится из-за парада судов в Нижнем Новгороде

05 мая 2025 12:15  [54] Общество
Расписание Валдаев изменится из-за парада судов в Нижнем Новгороде

Речные рейсы между Нижним Новгородом и Бором изменят свое расписание 5, 7 и 9 мая. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Водолёт".

Корректировки появились из-за репетиций парада судов, приуроченного ко Дню Победы.

5 и 7 мая нижегородцы не смогут попасть на рейсы в сторону Бора в 12:20 и 13:10. Добраться в Нижний Новгород можно будет в любое привычное время, кроме 12:45 и 13:35.

9 мая расписание также изменится не сильно. Из графика убраны рейсы в 13:10 из Нижнего Новгорода и в 13:35 с Бора. Остальное время работы водного транспорта останется таким же, как в праздничные и выходные дни.

Ранее сообщалось, что речные экскурсии (0+) на "Валдаях" до Макарьевского монастыря стартуют с 11 мая.

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Теги:
Бор Валдаи Речные перевозки
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