Расписание "Валдаев" изменится из-за парада судов в Нижнем Новгороде

Речные рейсы между Нижним Новгородом и Бором изменят свое расписание 5, 7 и 9 мая. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Водолёт".
Корректировки появились из-за репетиций парада судов, приуроченного ко Дню Победы.
5 и 7 мая нижегородцы не смогут попасть на рейсы в сторону Бора в 12:20 и 13:10. Добраться в Нижний Новгород можно будет в любое привычное время, кроме 12:45 и 13:35.
9 мая расписание также изменится не сильно. Из графика убраны рейсы в 13:10 из Нижнего Новгорода и в 13:35 с Бора. Остальное время работы водного транспорта останется таким же, как в праздничные и выходные дни.
Ранее сообщалось, что речные экскурсии (0+) на "Валдаях" до Макарьевского монастыря стартуют с 11 мая.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+