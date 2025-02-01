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Общество

Взорвавшийся дом в Богородске снесут после экспертизы

07 февраля 2025 17:21  [9] Общество

Фото: Алексей Коротков/ VK

Двухэтажный дом на улице Огарева в Богородске, где 17 января произошел взрыв, признали аварийным. Его решено демонтировать, сообщил глава местного самоуправления Алексей Коротков. 

В результате взрыва газовоздушной смеси и последующего пожара погибла одна из жительниц дома, еще одна женщина была госпитализирована. Возбуждено уголовное дело о предоставлении небезопасных услуг.  

Состояние здания проверили специалисты АНО "Научно-исследовательский экспертный центр строительства и недвижимости". По итогам обследования дом признали непригодным для проживания. Собственникам предоставят компенсации или новое жилье.  

Две семьи уже получили временное жилье, остальные разместились у родственников. В случае необходимости им готовы выделить квартиры из маневренного фонда.  

Жильцы успели везти свои вещи, после чего управляющая компания закрыла подъезды, а территорию вокруг аварийного здания огородили.

Напомним, Глава СК России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела о взрыве в жилом доме.

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Теги:
Богородск Взрыв газа Уголовное дело
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