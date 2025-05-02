Репетиция парада станет причиной перекрытия центра Нижнего Новгорода 7 мая

В Нижнем Новгороде 7 мая временно перекроют движение транспорта в центральной части города в связи с подготовкой к праздничному параду в День Победы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Ограничения начнут действовать с 00:01 и продлятся до 14:00. В это время будут закрыты для проезда площадь Минина и Пожарского, прилегающие к ней улицы, а также набережные и съезды к ним.
Городские власти призывают автомобилистов учитывать эти изменения при планировании маршрутов и заранее выбирать пути объезда.
Отмечается. что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности участников репетиции и горожан.
Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде продлили ограничения движения транспорта в Чернопрудском переулке.
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