Репетиция парада станет причиной перекрытия центра Нижнего Новгорода 7 мая Общество

В Нижнем Новгороде 7 мая временно перекроют движение транспорта в центральной части города в связи с подготовкой к праздничному параду в День Победы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения начнут действовать с 00:01 и продлятся до 14:00. В это время будут закрыты для проезда площадь Минина и Пожарского, прилегающие к ней улицы, а также набережные и съезды к ним.

Городские власти призывают автомобилистов учитывать эти изменения при планировании маршрутов и заранее выбирать пути объезда.

Отмечается. что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности участников репетиции и горожан.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде продлили ограничения движения транспорта в Чернопрудском переулке.