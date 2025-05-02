Еще один участок закроют для проезда в районе нижегородского ТЦ "Небо" Общество

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде временно закроют для транспорта участок улицы Красносельской. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, проезд будет недоступен на отрезке между улицами Ильинской и Малой Ямской. Причиной перекрытия станут работы по переустройству сетей газоснабжения.

Ограничения начнут действовать с 00:01 6 мая и продлятся до 23:59 6 июня.

Автомобилистов просят заранее ознакомиться с изменениями в схеме движения. Также водителям рекомендуют проявлять особую внимательность и строго соблюдать требования дорожных знаков.

Напомним, 30 марта на площади Лядова стартовали работы по замене трамвайных путей. Из-за этого в тех краях теперь сильные заторы.

Ранее сообщалось, что также на месяц приостановят движение по улице Слобода Печеры.