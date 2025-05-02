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Культура и отдых

Благодаря "Карте жителя" билеты в Нижегородский театр кукол можно приобрести скидкой

06 мая 2025 18:05  [72] Культура и отдых

Жители региона, пользующиеся «Картой жителя Нижегородской области», могут приобрести билеты на спектакли Нижегородского государственного академического театра кукол с 5%-ной скидкой. Для этого достаточно предъявить карту в кассе театра.

«Проект «Карта жителя» наращивает возможности для пользователей. Нашим новым партнером стал театр кукол. Для удобства нижегородцев в кассе театра можно показать как пластиковую, так и виртуальную «Карту» на смартфоне. Скидку можно будет получить на любой спектакль театра», - рассказал директор ГАУ Нижегородской области «Центр координации проектов цифровой экономики» Виталий Климашов.

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне Нижегородский государственный академический театр кукол подготовил две премьеры. На большой сцене 8 и 9 мая зрители увидят спектакль «Снег в июле» (12+). Это легенда, основанная на реальных событиях, посвященная героической истории Матрёны Вольской. А на малой сцене состоится премьера спектакля «Робкое сердце» (12+), созданного по мотивам произведения Константина Паустовского.

«Театр особенно трепетно подходил к подготовке спектаклей к памятной дате Победы. Обе премьеры будут понятны зрителям. Также для зрителей младшего возраста в мае состоится премьера спектакля «Незнайка и его друзья» по произведению Николая Носова. Ждем всех в нашем театре!» — сказала директор Нижегородского государственного академического театра кукол Алла Забегалова.

Более подробная информация о партнерах проекта размещена на портале проекта или в мобильном приложении, которое доступно для смартфонов на платформах Android и iOS, в магазинах приложений AppStore, Google Play, RuStore.

Напомним, что развитие государственных сервисов отвечаете задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Он реализуется в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

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Теги:
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