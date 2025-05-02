11 пожаров произошло в Нижегородской области за сутки Происшествия

В течение последних суток на территории Нижегородской области произошло 11 пожаров. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Отмечается, что все возгорания были оперативно ликвидированы, обошлось без пострадавших и погибших.

Среди происшествий — пожар в жилом доме в Вачском муниципальном округе. Огонь охватил 64 квадратных метра. Также зафиксировано возгорание бани в Пильнинском округе, площадь пожара составила 18 квадратных метров.

Кроме того, огонь вспыхнул в двух квартирах: в Нижнем Новгороде сгорело 5 квадратных метров, а в Кстовском округе — 1 квадратный метр.

В результате происшествий были эвакуированы 24 человека, среди них — четверо детей.

Ранее сообщалось, что трех человек спасли на пожаре в многоэтажке на улице Чаадаева.