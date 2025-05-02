Георгиевская лента
Салют на День Победы запустят с пяти точек Нижнего Новгорода
Как День Победы отметят в районах Нижнего Новгорода
Портреты для "Бессмертного полка" можно распечатать бесплатно
Где не будут продавать алкоголь в Нижнем Новгороде 9 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
07 мая 2025 10:30  [45] 11 пожаров произошло в Нижегородской области за сутки
06 мая 2025 20:16  [247] Трудинспекция рассказала о состоянии избитого сотрудника Кстовской ЦРБ
06 мая 2025 19:57  [265] Мошенники убедили фельдшера из Нижнего Новгорода перевести более 3 млн рублей
06 мая 2025 19:38  [307] Москвич предстанет перед судом Нижнего Новгорода за нападение на полицейского
06 мая 2025 17:53  [917] Погром в музее "Паровозы России" на Сортировке закончился проверкой полиции
06 мая 2025 16:43  [365] Избиение жителя Ветлуги 19-летней девушкой закончилось уголовным делом
06 мая 2025 16:20  [282] Воспитанник нижегородского детского дома Валерий Бобылев погиб на СВО
06 мая 2025 12:49  [330] Трех человек спасли на пожаре в многоэтажке на улице Чаадаева
06 мая 2025 12:44  [286] Рабочий погиб при падении с крыши 3-этажного дома на Автозаводе
06 мая 2025 12:36  [455] Нижегородский экс-военком Хусиянов получил 5 лет колонии за взятки
Происшествия

11 пожаров произошло в Нижегородской области за сутки

07 мая 2025 10:30  [45] Происшествия
11 пожаров произошло в Нижегородской области за сутки

В течение последних суток на территории Нижегородской области произошло 11 пожаров. Об этом сообщили в региональном МЧС. 

Отмечается, что все возгорания были оперативно ликвидированы, обошлось без пострадавших и погибших.

Среди происшествий — пожар в жилом доме в Вачском муниципальном округе. Огонь охватил 64 квадратных метра. Также зафиксировано возгорание бани в Пильнинском округе, площадь пожара составила 18 квадратных метров.

Кроме того, огонь вспыхнул в двух квартирах: в Нижнем Новгороде сгорело 5 квадратных метров, а в Кстовском округе — 1 квадратный метр.

В результате происшествий были эвакуированы 24 человека, среди них — четверо детей. 

Ранее сообщалось, что трех человек спасли на пожаре в многоэтажке на улице Чаадаева.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Пожар
Поделиться:
Новости по теме
05 мая 2025 10:58  [500] Расселенная двухэтажка сгорела на улице Энтузиастов в Нижнем Новгороде
04 мая 2025 10:27  [658] 57-летний мужчина заживо сгорел в дачном домике на Бору
03 мая 2025 14:31  [621] Гибель трех человек на пожаре под Богородском закончилась уголовным делом
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
02 мая 2025 16:28Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph