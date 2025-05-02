Мошенники получают доступ к аккаунтам нижегородцев под видом опроса о врачах

Кибермошенники просят нижегородцев проголосовать за любимого доктора. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный редактор медицинского информационного агентства "Стационар-Пресс" Алексей Никонов.
По его словам, злоумышленники создали фейковую группу в мессенджере, где предлагают пользователям принять участие в голосовании за "любимого доктора" одной из частных клиник Балахны.
После участия в подобном опросе люди теряют доступ к своим аккаунтам в телеграм.
Медицинское сообщество выражает обеспокоенность ситуацией и призывает нижегородцев не переходить по подозрительным ссылкам, а также не участвовать в сомнительных голосованиях и сразу жаловаться в администрацию соцсети на подобные группы.
Ранее нижегородцев предупредили о схеме мошенников с несуществующими долгами за ЖКХ.
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