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Происшествия

Мошенники получают доступ к аккаунтам нижегородцев под видом опроса о врачах

03 мая 2025 11:25  [75] Происшествия
Мошенники получают доступ к аккаунтам нижегородцев под видом опроса о врачах

Кибермошенники просят нижегородцев проголосовать за любимого доктора. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный редактор медицинского информационного агентства "Стационар-Пресс" Алексей Никонов. 

По его словам, злоумышленники создали фейковую группу в мессенджере, где предлагают пользователям принять участие в голосовании за "любимого доктора" одной из частных клиник Балахны.

После участия в подобном опросе люди теряют доступ к своим аккаунтам в телеграм. 

Медицинское сообщество выражает обеспокоенность ситуацией и призывает нижегородцев не переходить по подозрительным ссылкам, а также не участвовать в сомнительных голосованиях и сразу жаловаться в администрацию соцсети на подобные группы.

Ранее нижегородцев предупредили о схеме мошенников с несуществующими долгами за ЖКХ.

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Теги:
Балахна Врачи мошенники
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