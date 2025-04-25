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Общество

Мошенники используют День Победы для схем обмана ветеранов и их родственников

29 апреля 2025 09:08  [80] Общество
Мошенники используют День Победы для схем обмана ветеранов и их родственников

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Злоумышленники используют тему 80-летия Победы для обмана граждан, предупредил телеканал "360". Мошенники маскируют свои атаки под официальные уведомления о дополнительных выплатах, анонсированных президентом.

Злоумышленники звонят ветеранам и их родственникам, представляясь сотрудниками Социального фонда, Министерства труда или органов соцзащиты. Им нужно подтвердить личность для получения выплаты к 80-летию Победы. Для этого просят назвать код из смс или реквизиты карты. В других случаях предлагают "получить медаль" ко Дню Победы, отправляют по фишинговой ссылке или просят "оплатить доставку подарочного набора", направляя средства на "резервный счёт".

Правоохранители также фиксируют поддельные приглашения для ветеранов и пенсионеров. В них говорится, что они приглашены на торжественное мероприятие, приуроченное к 80-летию Дня Победы. Для бронирования места предлагается перейти по ссылке и ввести код из смс. Ссылки ведут на фальшивые сайты государственных органов, где собирают персональные данные.

Мошенники также представляются участниками поисковых отрядов и предлагают уточнить информацию о погибших родственниках, направляя на поддельные архивные сайты.

Эксперты напоминают, что все выплаты ветеранам осуществляются автоматически на карту "Мир" без необходимости подтверждения или заполнения форм. Актуальную информацию можно проверить в личном кабинете на "Госуслугах" или по телефону горячей линии Социального фонда России.

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Теги:
День Победы мошенники Мошенничество
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