Главу стройфирмы осудили за хищение 41 млн рублей при ремонте нижегородской школы Происшествия

Нижегородский районный суд вынес приговор генеральному директору строительной компании ООО "Строй Профи М". Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Как установило следствие, в июне 2021 года между МКУ "Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода" и ООО "Строй Профи М" заключен муниципальный контракт. Подрядчик должен был выполнить капитальный ремонт школы № 73 на сумму свыше 69 млн рублей. Срок окончания работ был установлен на декабрь 2021 года.

Однако, по заключению экспертов, фактический объем выполненных работ составил лишь 24 млн рублей.

С целью придания видимости законности своим действиям, директор компании оформил 12 фиктивных договоров с различными юридическими лицами на поставку строительных материалов и выполнение работ. При этом большая часть обязательств по договорам не была исполнена.

Тем не менее, руководитель организовал подделку актов приемки, в которые были внесены заведомо ложные сведения о выполненных работах. Это позволило ему получить аванс в размере более 20 млн рублей. Впоследствии он получил еще 44 млн рублей в качестве оплаты.

Общий ущерб, причиненный бюджету, превысил 41 млн рублей.

Суд признал фигуранта виновным в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ), и назначил наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Кроме того, по гражданскому иску прокурора суд обязал осуждённого полностью возместить нанесенный государству ущерб.

Ранее сообщалось, что 256 млн рублей направят на капремонт двух школ в Нижнем Новгороде.