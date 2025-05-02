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Общество

256 млн рублей направят на капремонт двух школ в Нижнем Новгороде

04 мая 2025 12:30  [1] Общество
256 млн рублей направят на капремонт двух школ в Нижнем Новгороде

Еще две школы капитально отремонтируют в Нижнем Новгороде, следует из документации на сайте госзакупок. 

Так, до 30 сентября 2025 года предстоит привести в порядок фасад и фундамент школы №151 на улице Бориса Панина,8/54 (Советский район). Здание было построено в 1964 году. На ремонт власти выделили 26,2 млн рублей. 

А до 31 октября 2026 года подрядчик должен отремонтировать школу №48 на улице Бонч-Бруевича,11а (в Приокском районе), построенную в 1938 году. На работы выделено 230,2 млн рублей. 

Ранее выяснилось, что на капремонт второго корпуса школы №123 на Гвоздильной,9 в Ленинском районе направят более 130 млн рублей. 

Сообщалось, что заброшенный корпус школы №121 в Канавинском районе снесут. Там же планируется построить корпус школы на 1000 мест. 

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Теги:
Ремонтные работы Школы
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