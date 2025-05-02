256 млн рублей направят на капремонт двух школ в Нижнем Новгороде Общество

Еще две школы капитально отремонтируют в Нижнем Новгороде, следует из документации на сайте госзакупок.

Так, до 30 сентября 2025 года предстоит привести в порядок фасад и фундамент школы №151 на улице Бориса Панина,8/54 (Советский район). Здание было построено в 1964 году. На ремонт власти выделили 26,2 млн рублей.

А до 31 октября 2026 года подрядчик должен отремонтировать школу №48 на улице Бонч-Бруевича,11а (в Приокском районе), построенную в 1938 году. На работы выделено 230,2 млн рублей.

Ранее выяснилось, что на капремонт второго корпуса школы №123 на Гвоздильной,9 в Ленинском районе направят более 130 млн рублей.

Сообщалось, что заброшенный корпус школы №121 в Канавинском районе снесут. Там же планируется построить корпус школы на 1000 мест.