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Спорт

Экс-гендиректор ХК "Торпедо" возглавил тольяттинскую "Ладу"

07 мая 2025 14:44  [67] Спорт
Экс-гендиректор ХК Торпедо возглавил тольяттинскую Ладу

Фото: Александр Воложанин

Бывший генеральный директор нижегородского хоккейного клуба Александр Харламов занял аналогичную должность в ХК "Лада". Информацию подтвердила пресс-служба тольяттинской команды.

Напомним, 30 апреля стало известно, что руководство клуба не продлило контракт с Харламовым. Слухи об увольнении специалиста ходили с пресс-конференции по итогам прошедшего сезона, где Харламов эмоционально обратился к болельщикам и взял на себя ответственность за результаты команды. Тогда он также заявил, что "не будет отсиживаться за чьими-то спинами", если его попросят уйти с должности.

Александр Харламов проработал в структуре "Торпедо" с 2019 года по 2025 год, развивая хоккейную школу и руководя основной командой.

Его обязанности на данный момент исполняет Евгений Забуга, который по совместительству является новым генеральный менеджером клуба. Новый главный тренер "Торпедо" все еще неизвестен, скорее всего его назначение состоится в середине мая.

Ранее сообщалось, что нижегородская молодежная команда "Чайка" стала бронзовым призером чемпионата.

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Теги:
Назначения ХК "Торпедо" Хоккей
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