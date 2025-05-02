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Нижегородцам напомнили об ужесточении правил для маломерных судов

07 мая 2025 16:16  [66]
Нижегородцам напомнили об ужесточении правил для маломерных судов

В Нижегородской области вступили в силу новые правила использования маломерных судов на водоемах. Изменения утверждены постановлением регионального правительства от 30 апреля 2025 года №309 и начали действовать с 5 мая. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона.

Одним из ключевых нововведений стал запрет на использование маломерных судов с электродвигателями в период нереста. По словам главы ведомства Романа Воробьева, влияние электромоторов на водную среду и обитателей водоемов в это время сопоставимо с воздействием двигателей внутреннего сгорания.

"Учитывая рост количества и увеличение мощности таких судов, правительство приняло решение запретить передвижение на маломерном судне с электромотором в период нереста", – отметил он.

Министр также напомнил, что в соответствии с действующим законодательством гидроциклы приравниваются к маломерным судам и подпадают под те же ограничения.

Кроме того, постановлением скорректированы сроки ежегодного сезонного запрета на движение моторных маломерных судов. Ранее он начинался с момента ледостава, теперь же ограничение будет действовать с 15 ноября. Мера направлена на повышение безопасности на воде, поскольку, по данным ведомства, большинство происшествий на водоемах региона происходит в период с октября по декабрь.

В министерстве также напомнили о действующих в регионе сроках ограничений для плавания на маломерных судах. Так, до 20 мая включительно запрещено передвижение по Чебоксарскому водохранилищу с притоками (за исключением реки Ветлуги) и по реке Оке. До 31 мая включительно ограничения сохраняются на Горьковском водохранилище с притоками и на реке Ветлуге. На нерестовых участках запрет сохраняется до окончания нерестового периода.

За нарушение новых правил предусмотрена административная ответственность. Гражданам грозит штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей.

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Теги:
Водоёмы Рыболовство
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