Какие улицы перекроют в Нижнем Новгороде из-за Дня Победы Общество

Фото: пресс-служба мэрии

Движение транспорта временно ограничат на нескольких улицах Нижнего Новгорода в связи с празднованием Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Первые перекрытия начнутся с 22:00 8 мая и продлятся до 13:59 9 мая. В этот период движение будет недоступно на площади Минина и Пожарского — от памятника Чкалову до улицы Большой Покровской.

Под ограничения также попадут улицы Ульянова, Варварская, Минина и Алексеевская на участке от площади Минина до улицы Пискунова, Георгиевский съезд, Верхневолжская набережная от площади Минина до площади Сенной, улица Пожарского, Зеленский съезд от улицы Добролюбова до Нижневолжской набережной и площади Минина и Пожарского, а также улица Широкая.

Кроме того, будет закрыт проезд по Нижневолжской набережной от улицы Широкой до Казанского съезда, набережной Гребного канала от Казанского съезда до дома №112А на улице Слобода Печеры и по самому Казанскому съезду.

А 9 мая с 14:00 и до 03:00 10 мая будет перекрыта площадь Минина и Пожарского — на участке от памятника Чкалову до улицы Варварской. Также движение остановят на улицах Ульянова и Минина от площади Минина до улицы Пискунова, Георгиевском съезде, Верхневолжской набережной от площади Минина до улицы Пискунова и на Нижневолжской набережной от улицы Широкой до Казанского съезда.

Напомним, 9 мая несколько улиц в Нижнем Новгороде перекроют из-за праздничного салюта.

Ранее мы публиковали программу мероприятий (0+), приуроченных в празднованию Дня Победы.