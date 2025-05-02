Георгиевская лента
Салют на День Победы запустят с пяти точек Нижнего Новгорода
Как День Победы отметят в районах Нижнего Новгорода
Портреты для "Бессмертного полка" можно распечатать бесплатно
Где не будут продавать алкоголь в Нижнем Новгороде 9 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
07 мая 2025 17:52  [56] Ремонт Канавинского моста начнут после праздников и завершат осенью 2025 года
07 мая 2025 17:21  [86] Два салюта запустят с акватории Волги в Нижнем Новгороде 9 Мая
07 мая 2025 17:07  [105] Какие улицы перекроют в Нижнем Новгороде из-за Дня Победы
07 мая 2025 16:52  [112] Какие предметы нельзя брать на празднование 9 Мая в Нижнем Новгороде
07 мая 2025 16:35  [127] Торжественное мероприятие в честь Дня Победы состоялось в Нижнем Новгороде 7 мая
07 мая 2025 16:30  [125] Крупную партию нелегального алкоголя нашли в сормовском кафе
07 мая 2025 15:51  [114] Андрей Дахин: "Память о Великой Победе является общим делом"
07 мая 2025 15:34  [109] Евгений Семенов: "Вопрос о преемственности исторической памяти – один из самых сложных"
07 мая 2025 15:26  [120] Ветераны-нижегородцы получили Президентские выплаты в честь Дня Победы
07 мая 2025 15:04  [126] Офицер Росгвардии: "Задача программы "Герои. Нижегородская область" - сформировать крепкое сообщество профессионалов"
Общество

Какие улицы перекроют в Нижнем Новгороде из-за Дня Победы

07 мая 2025 17:07  [105] Общество
Какие улицы перекроют в Нижнем Новгороде из-за Дня Победы

Фото: пресс-служба мэрии

Движение транспорта временно ограничат на нескольких улицах Нижнего Новгорода в связи с празднованием Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. 

Первые перекрытия начнутся с 22:00 8 мая и продлятся до 13:59 9 мая. В этот период движение будет недоступно на площади Минина и Пожарского — от памятника Чкалову до улицы Большой Покровской. 

Под ограничения также попадут улицы Ульянова, Варварская, Минина и Алексеевская на участке от площади Минина до улицы Пискунова, Георгиевский съезд, Верхневолжская набережная от площади Минина до площади Сенной, улица Пожарского, Зеленский съезд от улицы Добролюбова до Нижневолжской набережной и площади Минина и Пожарского, а также улица Широкая. 

Кроме того, будет закрыт проезд по Нижневолжской набережной от улицы Широкой до Казанского съезда, набережной Гребного канала от Казанского съезда до дома №112А на улице Слобода Печеры и по самому Казанскому съезду.

А 9 мая с 14:00 и до 03:00 10 мая будет перекрыта площадь Минина и Пожарского — на участке от памятника Чкалову до улицы Варварской. Также движение остановят на улицах Ульянова и Минина от площади Минина до улицы Пискунова, Георгиевском съезде, Верхневолжской набережной от площади Минина до улицы Пискунова и на Нижневолжской набережной от улицы Широкой до Казанского съезда.

Напомним, 9 мая несколько улиц в Нижнем Новгороде перекроют из-за праздничного салюта. 

Ранее мы публиковали программу мероприятий (0+), приуроченных в празднованию Дня Победы. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
День Победы ограничения Транспорт
Поделиться:
Новости по теме
06 мая 2025 17:33  [307] Проезд в районе Стрелки и у Дворца спорта "Юность" ограничат из-за Дня Победы
06 мая 2025 13:39  [330] Чкаловскую лестницу в Нижнем Новгороде перекрыли из-за подготовки к 9 Мая
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
02 мая 2025 16:28Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph