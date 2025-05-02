Какие улицы перекроют в Нижнем Новгороде из-за Дня Победы

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Движение транспорта временно ограничат на нескольких улицах Нижнего Новгорода в связи с празднованием Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Первые перекрытия начнутся с 22:00 8 мая и продлятся до 13:59 9 мая. В этот период движение будет недоступно на площади Минина и Пожарского — от памятника Чкалову до улицы Большой Покровской.
Под ограничения также попадут улицы Ульянова, Варварская, Минина и Алексеевская на участке от площади Минина до улицы Пискунова, Георгиевский съезд, Верхневолжская набережная от площади Минина до площади Сенной, улица Пожарского, Зеленский съезд от улицы Добролюбова до Нижневолжской набережной и площади Минина и Пожарского, а также улица Широкая.
Кроме того, будет закрыт проезд по Нижневолжской набережной от улицы Широкой до Казанского съезда, набережной Гребного канала от Казанского съезда до дома №112А на улице Слобода Печеры и по самому Казанскому съезду.
А 9 мая с 14:00 и до 03:00 10 мая будет перекрыта площадь Минина и Пожарского — на участке от памятника Чкалову до улицы Варварской. Также движение остановят на улицах Ульянова и Минина от площади Минина до улицы Пискунова, Георгиевском съезде, Верхневолжской набережной от площади Минина до улицы Пискунова и на Нижневолжской набережной от улицы Широкой до Казанского съезда.
Напомним, 9 мая несколько улиц в Нижнем Новгороде перекроют из-за праздничного салюта.
Ранее мы публиковали программу мероприятий (0+), приуроченных в празднованию Дня Победы.
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