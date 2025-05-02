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Общество

Чкаловскую лестницу в Нижнем Новгороде перекрыли из-за подготовки к 9 Мая

06 мая 2025 13:39  [100] Общество
Чкаловскую лестницу в Нижнем Новгороде перекрыли из-за подготовки к 9 Мая

Фото: Кирилл Мартынов

Сквозной проход по Чкаловской лестнице временно перекрыли из-за подготовки к 80-летию Победы. Об этом сообщили в АНО "Центр 800". 

По имеющейся информации, приостановлено движение по лестнице от памятника Валерию Чкалову до Нижневолжской набережной. Для прохода лестница станет доступна с 11 мая. 

Ранее сообщалось, что нижняя часть Чкаловской лестницы станет одной из ключевых зрительских площадок масштабного музыкально-театрального представления "Вехи Победы" (0+), которое состоится вечером 9 мая у катера "Герой" на Нижневолжской набережной.

Напомним, в центре Нижнего Новгорода в День Победы пройдут масштабные мероприятия (0+). В частности, в этом году горожан ждут шоу Ильи Авербуха, выступление Сергея Безрукова и многое другое. 

В районах столицы тоже подготовили праздничную программу (0+). Еще сообщалось, что салют запустят с пяти точек Нижнего Новгорода в День Победы.

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Теги:
9 мая День Победы Праздники
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