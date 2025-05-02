Чкаловскую лестницу в Нижнем Новгороде перекрыли из-за подготовки к 9 Мая

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Сквозной проход по Чкаловской лестнице временно перекрыли из-за подготовки к 80-летию Победы. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".
По имеющейся информации, приостановлено движение по лестнице от памятника Валерию Чкалову до Нижневолжской набережной. Для прохода лестница станет доступна с 11 мая.
Ранее сообщалось, что нижняя часть Чкаловской лестницы станет одной из ключевых зрительских площадок масштабного музыкально-театрального представления "Вехи Победы" (0+), которое состоится вечером 9 мая у катера "Герой" на Нижневолжской набережной.
Напомним, в центре Нижнего Новгорода в День Победы пройдут масштабные мероприятия (0+). В частности, в этом году горожан ждут шоу Ильи Авербуха, выступление Сергея Безрукова и многое другое.
В районах столицы тоже подготовили праздничную программу (0+). Еще сообщалось, что салют запустят с пяти точек Нижнего Новгорода в День Победы.
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