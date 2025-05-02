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Общество

Нижегородские улицы перекроют 9 Мая из-за праздничного салюта

07 мая 2025 13:38  [1] Общество
Нижегородские улицы перекроют 9 Мая из-за праздничного салюта

Фото: ЦОДД

В День Победы, 9 мая, в Нижнем Новгороде на нескольких улицах временно ограничат движение транспорта в связи с проведением праздничного фейерверка.

В мэрии уточнили, что с 21:00 до 22:30 будет закрыт проезд и запрещена парковка:

  • на улице Старых Производственников — от улицы Лескова до улицы Колхозной;
  • на улице Ярошенко — от дома №5Д по улице Чаадаева до пересечения с Чаадаева (в районе остановки "Парк культуры и отдыха");
  • на улице Чаадаева — от дома №1А до перекрёстка с улицей Ярошенко (со стороны той же остановки).

Также с 21:00 до 22:15 перекроют участок от бульвара Юбилейного до дома №31А, включая местные проезды, и от этого же дома до улицы Энгельса.

Водителям настоятельно рекомендуют заранее ознакомиться с ограничениями и схемой движения, быть внимательными на дорогах и строго следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что в этом году салют в честь Дня Победы запустят с пяти точек Нижнего Новгорода. Подробности тут.  Главный салют прогремит над акваторией Волги. 

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Теги:
День Победы ограничения Салют
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