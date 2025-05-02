Нижегородские улицы перекроют 9 Мая из-за праздничного салюта

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В День Победы, 9 мая, в Нижнем Новгороде на нескольких улицах временно ограничат движение транспорта в связи с проведением праздничного фейерверка.
В мэрии уточнили, что с 21:00 до 22:30 будет закрыт проезд и запрещена парковка:
Также с 21:00 до 22:15 перекроют участок от бульвара Юбилейного до дома №31А, включая местные проезды, и от этого же дома до улицы Энгельса.
Водителям настоятельно рекомендуют заранее ознакомиться с ограничениями и схемой движения, быть внимательными на дорогах и строго следовать указаниям дорожных знаков.
Напомним, что в этом году салют в честь Дня Победы запустят с пяти точек Нижнего Новгорода. Подробности тут. Главный салют прогремит над акваторией Волги.
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