Нижегородские улицы перекроют 9 Мая из-за праздничного салюта Общество

Фото: ЦОДД

В День Победы, 9 мая, в Нижнем Новгороде на нескольких улицах временно ограничат движение транспорта в связи с проведением праздничного фейерверка.

В мэрии уточнили, что с 21:00 до 22:30 будет закрыт проезд и запрещена парковка:

на улице Старых Производственников — от улицы Лескова до улицы Колхозной;

на улице Ярошенко — от дома №5Д по улице Чаадаева до пересечения с Чаадаева (в районе остановки "Парк культуры и отдыха");

на улице Чаадаева — от дома №1А до перекрёстка с улицей Ярошенко (со стороны той же остановки).

Также с 21:00 до 22:15 перекроют участок от бульвара Юбилейного до дома №31А, включая местные проезды, и от этого же дома до улицы Энгельса.

Водителям настоятельно рекомендуют заранее ознакомиться с ограничениями и схемой движения, быть внимательными на дорогах и строго следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что в этом году салют в честь Дня Победы запустят с пяти точек Нижнего Новгорода. Подробности тут. Главный салют прогремит над акваторией Волги.