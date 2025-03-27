Упавший с карниза дома на Покровке нижегородец был пьян Происшествия

26-летний молодой человек, упавший с карниза на Большой Покровской улице, был задержан курсантами академии МВД за нарушение общественного порядка. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Напомним, днем 31 марта в соцсетях появилось видео с мужчиной, который, убегая от правоохранителей, залез на фасад здания в центре города. Потеряв равновесие, он сорвался с карниза и упал. Во время падения мужчина повредил вывеску заведения общепита.

Как сообщили в полиции, по внешним признакам задержанный находился в состоянии опьянения. Нарушитель доставлен в отдел полиции №5 УМВД России по Нижнему Новгороду, где была установлена его личность.

Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Ранее сообщалось, что Следком проводит проверку ДТП с маршруткой Т-65 на улице Чаадаева в Нижнем Новгороде. Также в случившемся разбираются прокуратура и трудовая инспекция.