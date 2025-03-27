Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
31 марта 2025 18:37  [113] Упавший с карниза дома на Покровке нижегородец был пьян
31 марта 2025 17:54  [117] Власти Дзержинска проверили жалобу на слив нечистот и не нашли нарушений
31 марта 2025 17:10  [180] Нижегородец упал с карниза здания на Покровке, убегая от полиции
31 марта 2025 14:53  [194] ДТП с маршруткой Т-65 на улице Чаадаева привело к доследственной проверке
31 марта 2025 12:40  [223] Роструд расследует ДТП с участием автобуса Т-65 в Нижнем Новгороде
31 марта 2025 11:28  [323] ДТП с автобусом Т-65 на Чаадаева закончилось проверкой прокуратуры
31 марта 2025 10:56  [623] Облава на стройках Автозавода закончилась составлением протоколов
31 марта 2025 10:07  [268] Поставки навигационного оборудования в Нижнем Новгороде обернулись уголовным делом
31 марта 2025 09:36  [221] Более 10 случаев возгорания травы зафиксировано в Нижегородской области
30 марта 2025 17:45  [4271] Пожар на проспекте Молодёжном в Нижнем Новгороде привел к гибели человека
Происшествия

Упавший с карниза дома на Покровке нижегородец был пьян

31 марта 2025 18:37  [113] Происшествия

26-летний молодой человек, упавший с карниза на Большой Покровской улице, был задержан курсантами академии МВД за нарушение общественного порядка. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Напомним, днем 31 марта в соцсетях появилось видео с мужчиной, который, убегая от правоохранителей, залез на фасад здания в центре города. Потеряв равновесие, он сорвался с карниза и упал. Во время падения мужчина повредил вывеску заведения общепита.

Как сообщили в полиции, по внешним признакам задержанный находился в состоянии опьянения. Нарушитель доставлен в отдел полиции №5 УМВД России по Нижнему Новгороду, где была установлена его личность.

Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Ранее сообщалось, что Следком проводит проверку ДТП с маршруткой Т-65 на улице Чаадаева в Нижнем Новгороде. Также в случившемся разбираются прокуратура и трудовая инспекция.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МВД Падение с высоты Полиция
Поделиться:
Новости по теме
31 марта 2025 10:56  [623] Облава на стройках Автозавода закончилась составлением протоколов
30 марта 2025 11:02  [445] Аферисты развели на 6,8 млн рублей сотрудницу ИТ-компании в Нижнем Новгороде
30 марта 2025 07:52  [549] 17 протоколов составили на 21-летнего водителя за гонки на Волжской набережной
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph