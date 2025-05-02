Нижегородцы вызывали скорую почти 4500 раз в первые майские праздники

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В первые майские праздники бригады скорой помощи в Нижнем Новгороде выезжали на экстренные и неотложные вызовы почти 4500 раз. Об этом рассказал главный редактор издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
Сообщается, что основной причиной обращений стало ухудшение состояния пациентов с хроническими заболеваниями — в первую очередь, гипертонией и сердечной недостаточностью.
Зафиксированы 104 обращения, связанные с инсультом, и 19 — с подозрением на инфаркт. Кроме того, летальным исходом закончились два случая падения с высоты.
Несмотря на продолжительные выходные, всплеска отравлений алкоголем или пищей зафиксировано не было. Также сравнительно немного обращений касались травм: ушибы и переломы составили лишь около 5% от общего числа вызовов.
Ранее сообщалось, что нижегородца посоветовали вызывать врача на дом только при температуре выше 38 градусов и наличии выраженных симптомов ОРВИ или гриппа.
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