Георгиевская лента
Как День Победы отметят в районах Нижнего Новгорода
Где не будут продавать алкоголь в Нижнем Новгороде 9 мая
Портреты для "Бессмертного полка" можно распечатать бесплатно
Салют на День Победы запустят с пяти точек Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
08 мая 2025 09:27  [2] Прокуратура обжаловала приговор двум нижегородцам, осужденным за фейки о ВС РФ
08 мая 2025 07:00  [125] Работодатель скрыл от трудинспекции гибель кровельщика на Автозаводе
07 мая 2025 21:06  [342] Пожар в Дзержинске привел к гибели мужчины
07 мая 2025 19:34  [377] Расселенный деревянный дом загорелся в Нижнем Новгороде
07 мая 2025 18:59  [615] Несколько БПЛА сбили в Кулебакском округе 7 мая
07 мая 2025 18:00  [283] Автобус колесом провалился в яму в Нижнем Новгороде
07 мая 2025 15:30  [279] Подозреваемого в мошенничестве на 400 млн рублей депортировали из Турции в Россию
07 мая 2025 15:00  [378] Главу стройфирмы осудили за хищение 41 млн рублей при ремонте нижегородской школы
07 мая 2025 11:24  [315] Мошенники дважды обманули пожилую нижегородку и похитили более 2,4 млн рублей
07 мая 2025 10:30  [311] 11 пожаров произошло в Нижегородской области за сутки
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор двум нижегородцам, осужденным за фейки о ВС РФ

08 мая 2025 09:27  [2] Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор двум нижегородцам, осужденным за фейки о ВС РФ

Защита и обвинение обжаловали приговор, вынесенный двум жителям Нижнего Новгорода за распространение ложной информации о Вооружённых силах России. Об этом сообщается на сайте Сормовского районного суда.

Напомним, в апреле 2025 года суд признал бывших учеников лицея №82 виновными и назначил им наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Как следует из материалов дела, поводом для возбуждения уголовного производства стало видео, опубликованное в октябре 2023 года на одном из видеохостингов. С заявлением в правоохранительные органы обратилась администрация лицея.

В ролике, снятом двумя подростками (на тот момент осужденные были несовершеннолетними), содержались утверждения, которые носили заведомо ложный характер и дискредитировали российских военных. Видеоматериал был изъят и направлен на экспертизу. Специалисты подтвердили, что изложенная в нём информация не соответствует действительности.

12 августа 2024 года было возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 207.3 УК РФ — о публичном распространении заведомо ложных сведений об использовании Вооруженных сил РФ. Уже на следующий день подозреваемые были задержаны. В ходе обысков у них изъяли электронные устройства и другие предметы, признанные доказательствами по делу.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Приговор Суд Фейк
Поделиться:
Новости по теме
25 апреля 2025 17:59  [862] Двух "Граждан СССР"* приговорили к двум годам колонии в Нижнем Новгороде
15 апреля 2025 12:14  [612] Нижегородский суд оставил в силе приговор певцу Шарлоту* за реабилитацию нацизма
16 сентября 2024 07:55  [1053] Законопроект об уголовном наказании за использование дипфейков внесут в Госдуму
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
02 мая 2025 16:28Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph