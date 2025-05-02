Прокуратура обжаловала приговор двум нижегородцам, осужденным за фейки о ВС РФ Происшествия

Защита и обвинение обжаловали приговор, вынесенный двум жителям Нижнего Новгорода за распространение ложной информации о Вооружённых силах России. Об этом сообщается на сайте Сормовского районного суда.

Напомним, в апреле 2025 года суд признал бывших учеников лицея №82 виновными и назначил им наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Как следует из материалов дела, поводом для возбуждения уголовного производства стало видео, опубликованное в октябре 2023 года на одном из видеохостингов. С заявлением в правоохранительные органы обратилась администрация лицея.

В ролике, снятом двумя подростками (на тот момент осужденные были несовершеннолетними), содержались утверждения, которые носили заведомо ложный характер и дискредитировали российских военных. Видеоматериал был изъят и направлен на экспертизу. Специалисты подтвердили, что изложенная в нём информация не соответствует действительности.

12 августа 2024 года было возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 207.3 УК РФ — о публичном распространении заведомо ложных сведений об использовании Вооруженных сил РФ. Уже на следующий день подозреваемые были задержаны. В ходе обысков у них изъяли электронные устройства и другие предметы, признанные доказательствами по делу.