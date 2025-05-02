Бастрыкин взял на контроль ситуацию с грунтовой дорогой в Чкаловском округе Общество

Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин заинтересовался информацией о ненадлежащем состоянии транспортной инфраструктуры в Чкаловском районе Нижегородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра силового ведомства.

Поводом для реагирования стали сообщения в соцсетях о том, что единственная дорога, соединяющая село Вершилово и деревню Старая Казарма, не имеет асфальтового покрытия. По словам местных жителей, в сезон дождей грунтовое полотно размывает, что делает проезд невозможным не только для легковых автомобилей, но и для спецтехники, включая кареты скорой помощи.

Несмотря на неоднократные обращения граждан, среди которых есть пенсионеры и инвалид первой группы, строительство дороги так и не началось, а меры по улучшению ситуации не предпринимаются.

В Следственном управлении СК России по Нижегородской области по этому факту начата процессуальная проверка.

Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СК России Айрату Ахметшину представить доклад с промежуточными результатами и сообщить о принятом решении. Ход проверки контролируется центральным аппаратом ведомства.

Ранее глава СК велел проверить жалобу на разбитую дорогу в селе Большое Устинское.