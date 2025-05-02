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Общество

Истребители замечены в небе над Нижним Новгородом накануне 9 Мая

08 мая 2025 15:28  [1] Общество
Истребители замечены в небе над Нижним Новгородом накануне 9 Мая

Фото: "Нижний Новгород без цензуры"/ ВКонтакте

Жители Нижнего Новгорода заметили истребители в небе накануне 9 Мая. Видеозаписями пролёта техники они активно делятся в социальных сетях.

Паниковать не стоит: ведется подготовка к празднованию Дня Победы

Напомним, в прошлом году нижегородцам представили авиашоу с участием самолётов МиГ-29 и Як-130. Пилоты демонстрировали фигуры высшего пилотажа, вызвавшие восторг у зрителей.

Традиционно самыми удобными площадками для наблюдения за воздушной частью праздника считаются Нижневолжская набережная, Стрелка и набережная Федоровского.

Ранее мы рассказывали, где покажут салют в честь 80-летия Победы. 

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Теги:
9 мая авиашоу День Победы
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