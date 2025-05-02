Истребители замечены в небе над Нижним Новгородом накануне 9 Мая

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Жители Нижнего Новгорода заметили истребители в небе накануне 9 Мая. Видеозаписями пролёта техники они активно делятся в социальных сетях.
Паниковать не стоит: ведется подготовка к празднованию Дня Победы.
Напомним, в прошлом году нижегородцам представили авиашоу с участием самолётов МиГ-29 и Як-130. Пилоты демонстрировали фигуры высшего пилотажа, вызвавшие восторг у зрителей.
Традиционно самыми удобными площадками для наблюдения за воздушной частью праздника считаются Нижневолжская набережная, Стрелка и набережная Федоровского.
Ранее мы рассказывали, где покажут салют в честь 80-летия Победы.
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