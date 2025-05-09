Парад Победы в Минске впервые прошел при участии нижегородских кадетов Общество

Фото: Александр Воложанин

9 мая в Минске состоялся военный парад, посвящённый 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В торжественном мероприятии приняли участие более 4 000 военнослужащих и около 250 единиц военной техники, сообщает агентство "Минск-Новости".

В параде были представлены прославленные соединения, удостоенные за мужество и героизм в годы войны почётных званий и награждённые боевыми орденами. В этом году в состав парадных расчётов вошли военнослужащие ВС РФ, Народно-освободительной армии Китая, а также знаменные группы от армий Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Особое внимание привлекло участие воспитанников Нижегородского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени генерала армии Василия Маргелова. Для нижегородских кадетов это стало первым участием в параде Победы в белорусской столице. Их появление в парадном строю стало символом преемственности поколений и уважения к героическому прошлому.

Напомним, в военном параде на площади Минина Нижнего Новгорода поучаствовали более 2 тысяч человек и 60 единиц военной техники. Посмотреть, как это было, можно на сайте НИА "Нижний Новгород".

Сообщалось также, что два нижегородских участника СВО прошли по Красной площади во время Парада.