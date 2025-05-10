Ветреная прохладная погода ожидается в Нижнем Новгороде 11 мая Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода, архив

По данным сервиса "Яндекс.Погода", днём 11 мая в Нижнем Новгороде установится облачная с прояснениями погода.

Утром будет прохладно: столбики термометров покажут +4...+7 градусов, юго-западный ветер усилится до 7-8 м/с.

Днём воздух незначительно прогреется, до +7...+10 градусов, сквозь облака будет проглядывать солнце, и такая погода сохранится до самого вечера. Ночью небо прояснится, температура опустится до +3...+6 градусов, а ветер стихнет.

Напомним, накануне Нижний Новгород накрыли ливневые дожди. В результате на Ошарке сильный дождь спровоцировал селевой поток, который заблокировал иномарку. Для освобождения машины из грязевого плена потребовалась помощь спецтехники.

Из-за непогоды временно остановлена работа канатной дороги на Бор.