Ветреная прохладная погода ожидается в Нижнем Новгороде 11 мая

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По данным сервиса "Яндекс.Погода", днём 11 мая в Нижнем Новгороде установится облачная с прояснениями погода.
Утром будет прохладно: столбики термометров покажут +4...+7 градусов, юго-западный ветер усилится до 7-8 м/с.
Днём воздух незначительно прогреется, до +7...+10 градусов, сквозь облака будет проглядывать солнце, и такая погода сохранится до самого вечера. Ночью небо прояснится, температура опустится до +3...+6 градусов, а ветер стихнет.
Напомним, накануне Нижний Новгород накрыли ливневые дожди. В результате на Ошарке сильный дождь спровоцировал селевой поток, который заблокировал иномарку. Для освобождения машины из грязевого плена потребовалась помощь спецтехники.
Из-за непогоды временно остановлена работа канатной дороги на Бор.
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