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Общество

Нижегородские НКО и бюджетные организации приглашают на конкурс "Сила внимания"

11 мая 2025 12:35  [2] Общество
Нижегородские НКО и бюджетные организации приглашают на конкурс Сила внимания

Фото: с сайта fondtimchenko.ru

Нижегородцев приглашают принять участие в конкурсе "Сила внимания", организованном благотворительным Фондом Тимченко. Конкурс проводится в третий раз и направлен на улучшение благополучия и повышение качества жизни целевых групп на небольших территориях.

Фонд Тимченко традиционно помогает трём целевым группам: пожилым людям, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также детям и подросткам. За 15 лет работы фонд поддержал 5268 проектов и провёл 23 конкурса. Общий бюджет расходов за всё время работы превысил 10 миллиардов рублей.

К участию в конкурсе этого года приглашаются организации, которые реализуют проекты, направленные на создание комплексной системы заботы об уязвимых группах населения. Победа в конкурсе "Сила внимания" даёт возможность проектным командам расширить свою работу на небольших территориях. Фонд оказывает не только финансовую, но и экспертную поддержку победителям, а также проводит обучающие программы.

Заявки принимаются в трёх номинациях:

1. "С заботой о старших" предназначена для проектов, направленных на поддержку пожилых людей старше 55 лет, которые частично сохраняют способность к самообслуживанию, но нуждаются в помощи и заботе;

2. "С заботой о семье" — для проектов, направленных на поддержку уязвимых семей, столкнувшихся с экономическими, психологическими и другими трудностями.;

3. "С заботой об уязвимых" предполагает поддержку как пожилых людей, так и семей с детьми, которые могут помогать друг другу. Проекты должны вестись одной командой с обеими целевыми группами по схожим технологиям.

В конкурсе могут принять участие некоммерческие организации (НКО), территориальные общественные самоуправления (ТОСы), комплексные центры социального обслуживания, учреждения соцзащиты, культуры, образования и другие бюджетные организации, которые реализуют проекты в небольших населённых пунктах с населением до 200 тысяч человек.

Победители получат финансовую поддержку в размере до 800 тысяч рублей.

Приём заявок продлится до 11 июня 2025 года на официальном сайте фонда.

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Теги:
Благотворительность Конкурсы Социальные проекты
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