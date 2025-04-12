Коммунальная авария привела к образованию огромной воронки у жилого дома в Кстове Общество

Фото: телеграм-канал "Кстати"

В Кстове произошел серьезный инцидент: в районе дома №14 по улице Магистральной образовалась большая воронка. Причиной провала стало повреждение канализационной системы.

Кадры с места событий появились в телеграм-канале "Кстати". По данным источника, местные жители опасаются, что разрушение грунта может продолжиться и затронуть близлежащие участки.

Опасную зону уже огородили, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи. Коммунальные службы приступили к подготовке ремонтных работ. В ближайшее время специалисты начнут устранение последствий аварии.

Напомним, в конце февраля 2025 года в центре Нижнего Новгорода прорвало трубу с кипятком. Тогда пострадали три человека. Было возбуждено уголовное дело.