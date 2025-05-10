12,3 млн рублей выделили на благоустройство площадки у универмага на Автозаводе

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Еще 12,3 млн рублей выделено на благоустройство территории у Автозаводского универмага. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.
Заказчиком выступает департамент экономического развития и инвестиций администрации города. Отмечается, что на создание сетей наружного освещения направят 11,2 млн рублей, еще чуть более миллиона - на систему электроснабжения.
Заявки принимаются до 15 мая. А все работы должны быть завершены до 29 августа 2025 года (включительно).
Средства выделаются из городского бюджета в рамках муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды Нижнего Новгорода" на 2023-2028 годы.
Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" выяснила, что на благоустройство двух территорий в Автозаводском районе выделено более 192 млн рублей. В том числе более 144 млн - на площадь перед Автозаводским универмагом. Там появится новая современная пешеходная зона.
Всего в 2025 году в Нижнем Новгороде в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" приведут в порядок пять общественных территорий. Работы на них уже стартовали.
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