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Общество

12,3 млн рублей выделили на благоустройство площадки у универмага на Автозаводе

13 мая 2025 07:00  [87] Общество
12,3 млн рублей выделили на благоустройство площадки у универмага на Автозаводе

Фото: пресс-служба мэрии

Еще 12,3 млн рублей выделено на благоустройство территории у Автозаводского универмага. Об этом сообщается на сайте государственных закупок. 

Заказчиком выступает департамент экономического развития и инвестиций администрации города. Отмечается, что на создание сетей наружного освещения направят 11,2 млн рублей, еще чуть более миллиона - на систему электроснабжения. 

Заявки принимаются до 15 мая. А все работы должны быть завершены до 29 августа 2025 года (включительно). 

Средства выделаются из городского бюджета в рамках муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды Нижнего Новгорода" на 2023-2028 годы.

Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" выяснила, что на благоустройство двух территорий в Автозаводском районе выделено более 192 млн рублей. В том числе более 144 млн - на площадь перед Автозаводским универмагом. Там появится новая современная пешеходная зона. 

Всего в 2025 году в Нижнем Новгороде в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" приведут в порядок пять общественных территорий. Работы на них уже стартовали

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Теги:
Автозаводский район Благоустройство
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