12,3 млн рублей выделили на благоустройство площадки у универмага на Автозаводе Общество

Фото: пресс-служба мэрии

Еще 12,3 млн рублей выделено на благоустройство территории у Автозаводского универмага. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

Заказчиком выступает департамент экономического развития и инвестиций администрации города. Отмечается, что на создание сетей наружного освещения направят 11,2 млн рублей, еще чуть более миллиона - на систему электроснабжения.

Заявки принимаются до 15 мая. А все работы должны быть завершены до 29 августа 2025 года (включительно).

Средства выделаются из городского бюджета в рамках муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды Нижнего Новгорода" на 2023-2028 годы.

Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" выяснила, что на благоустройство двух территорий в Автозаводском районе выделено более 192 млн рублей. В том числе более 144 млн - на площадь перед Автозаводским универмагом. Там появится новая современная пешеходная зона.

Всего в 2025 году в Нижнем Новгороде в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" приведут в порядок пять общественных территорий. Работы на них уже стартовали.