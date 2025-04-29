Создание фонтана возле ДК Орджоникидзе обойдется в 12,5 млн рублей Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

На создание фонтана возле ДК имени Орджоникидзе выделено 12,5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

Заказчиком выступает администрация Московского района. Отмечается, что работы выполняются в рамках комплексного благоустройства общественной территории "Сквер у дома №17 по улице Чаадаева" по муниципальной программе "Формирование комфортной городской среды". Они должны быть завершены до 1 июля 2025 года. Помимо земляных и строительных работ, подрядчику необходимо будет обновить водопроводную систему объекта. Заявки принимаются до 13 мая.

Напомним, в январе 2022 года принято решение о принятии неработающего фонтана перед ДК в собственность Нижнего Новгорода, в том числе для его восстановления.

Ранее сообщалось, что на благоустройство сквера у Дворца культуры выделено почти 50,5 млн рублей. Работы планируется завершить до середины лета 2025 года.