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Культура и отдых

Создание фонтана возле ДК Орджоникидзе обойдется в 12,5 млн рублей

01 мая 2025 09:00  [70] Культура и отдых
Создание фонтана возле ДК Орджоникидзе обойдется в 12,5 млн рублей

Фото: Александр Воложанин

На создание фонтана возле ДК имени Орджоникидзе выделено 12,5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте государственных закупок. 

Заказчиком выступает администрация Московского района. Отмечается, что работы выполняются в рамках комплексного благоустройства общественной территории "Сквер у дома №17 по улице Чаадаева" по муниципальной программе "Формирование комфортной городской среды". Они должны быть завершены до 1 июля 2025 года. Помимо земляных и строительных работ, подрядчику необходимо будет обновить водопроводную систему объекта. Заявки принимаются до 13 мая.

Напомним, в январе 2022 года принято решение о принятии неработающего фонтана перед ДК в собственность Нижнего Новгорода, в том числе для его восстановления. 

Ранее сообщалось, что на благоустройство сквера у Дворца культуры выделено почти 50,5 млн рублей. Работы планируется завершить до середины лета 2025 года. 

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Теги:
Благоустройство Госзакупки Фонтаны
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