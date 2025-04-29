Более тысячи нижегородцев пострадали от укусов клещей Общество

Медицинские учреждения Нижегородской области зафиксировали резкий рост обращений по поводу присасывания клещей. Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, по данным на 30 апреля 2025 года, за медицинской помощью обратились 1008 человек, из них 341 — дети. Это на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и в 1,6 раза превышает средний многолетний показатель.

Случаи укусов зарегистрированы в 44 муниципальных образованиях и в восьми районах Нижнего Новгорода. Особенно высокий уровень обращаемости отмечен в 18 территориях. Лидерами по числу пострадавших стали городской округ Бор (75 случаев), Автозаводский район Нижнего Новгорода (71), Дзержинск (63), Приокский район (58), Ленинский район (56), Шахунья (54) и Городецкий округ (51).

Анализ мест, где происходили укусы, показал, что наиболее часто клещи нападали на людей в сельской местности — 28% случаев. На садово-огородных участках произошло 22% укусов, на придомовых территориях — 20%, в лесах — 9%. Единичные случаи зарегистрированы на территории кладбищ и парков.

Экстренная профилактика с применением противоклещевого иммуноглобулина была проведена 194 пострадавшим, из которых 186 — дети.

В лабораториях исследовали 971 клеща: 896 были сняты с пострадавших, 75 — собраны в окружающей среде. В 151 случае (15,5%) обнаружены возбудители инфекций.

Выявлены 6 клещей, инфицированных вирусом клещевого энцефалита: два — в Шахунском округе, три — в Краснобаковском и один — в Богородском. Кроме того, обнаружены 120 клещей, заражённых боррелиями, 22 — анаплазмой, 3 — эрлихиями.

Прививки от клещевого вирусного энцефалита на конец апреля получили 2341 человек, в том числе 134 ребёнка. Это составляет 34% от запланированного охвата (6810 человек).

Ранее сообщалось, что один случай заболевания клещевым боррелиозом в этом году отмечен в Дальнеконстантиновском округе.