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Общество

Завершено строительство двух зданий яхт-клуба на Гребном канале Нижнего Новгорода

13 мая 2025 19:07  [87] Общество
Завершено строительство двух зданий яхт-клуба на Гребном канале Нижнего Новгорода

Нижегородский минстрой выдал разрешения на ввод в эксплуатацию двух зданий яхт-клуба на Гребном канале. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

Речь идет о зданиях №1 и №2 по генеральному плану. Разрешения 4 и 22 апреля получила компания "Доринвест".

Оба объекта находятся в границах одного земельного участка напротив домов №356а–380 в Слободе Печеры. Территория граничит с земельным участком яхт-клуба "Эллиот".

Напомним, что компания "Доринвест" начала строительство в 2017 году. Тогда сообщалось, что учредителем данной организации является Антон Валерьевич Аверин (в то время он был замгубернатора. - Прим. ред.), а доверительным управляющим с марта 2016 года – Вячеслав Борисович Аксиньин. 

Ранее сообщалось, что минстрой выдал разрешение на строительство дома по КРТ на Гребном канале. 

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