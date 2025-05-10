Завершено строительство двух зданий яхт-клуба на Гребном канале Нижнего Новгорода Общество

Нижегородский минстрой выдал разрешения на ввод в эксплуатацию двух зданий яхт-клуба на Гребном канале. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о зданиях №1 и №2 по генеральному плану. Разрешения 4 и 22 апреля получила компания "Доринвест".

Оба объекта находятся в границах одного земельного участка напротив домов №356а–380 в Слободе Печеры. Территория граничит с земельным участком яхт-клуба "Эллиот".

Напомним, что компания "Доринвест" начала строительство в 2017 году. Тогда сообщалось, что учредителем данной организации является Антон Валерьевич Аверин (в то время он был замгубернатора. - Прим. ред.), а доверительным управляющим с марта 2016 года – Вячеслав Борисович Аксиньин.

Ранее сообщалось, что минстрой выдал разрешение на строительство дома по КРТ на Гребном канале.