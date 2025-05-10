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Общество

Маршрутчик, насмерть сбивший женщину у Московского вокзала, изменил показания

13 мая 2025 18:57  [85] Общество
Маршрутчик, насмерть сбивший женщину у Московского вокзала, изменил показания

Фото: программа "Кстати..." (16+)

Водитель автобуса, который сбил женщину около Московского вокзала, изменил показания и теперь отрицает свою вину. Об этом сообщает программа "Кстати…" (16+).

Напомним, что трагедия произошла на площади Революции 18 февраля. 33-летняя нижегородка вышла из машины такси в неположенном месте и направилась к вокзалу, переходя проезжую часть. В этот момент от остановки начал движение автобус ПАЗ. Водитель не заметил женщину и наехал на нее, после чего скрылся с места происшествия. Позже его остановили сотрудники ГИБДД – мужчина оказался трезв.

Сразу после задержания водитель признал свою вину и сказал, что должен понести ответственность.

С момента несчастного случая прошло два месяца. На водителя возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Сейчас идет судебный процесс. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Обвиняемый при общении с журналистами свою вину не признал и заявил, что не раскаивается. Якобы первые показания он давал в шоковом состоянии. По его мнению, в случившемся виноваты все.

Кстати, до трагедии мужчина, будучи водителем автобуса, уже попадал в ЧП. В 2018 году его транспортное средство загорелось на ходу с пассажирами.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в первом квартале года погибли 69 человек.

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Теги:
ДТП Смертность Суд
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