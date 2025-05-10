Отметившую первый день рождения яму в Кстове все-таки заделают

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Дорожную яму в деревне Зелецино, которой недавно исполнился год, все-таки отремонтируют. Как НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Кстовского округа, работы по ямочному ремонту на территории Большемокринского территориального отдела пройдут согласно графику подрядчика.
Устранить яму планируют в мае-июне текущего года.
Напомним, на днях жители деревни Зелецино Кстовского района пожаловались в социальных сетях на дорожную яму, которую уже год не могут заделать. Размер ямы достигает половины проезжей части. В честь праздника кстовчане украсили водоналивной барьер воздушными шарами.
Ранее сообщалось, что участок улицы Сергиевской от пересечения с Ильинской улицей до дома №15 по Сергиевской закрыли до 30 июня из-за запланированных ремонтных работ.
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