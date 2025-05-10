Feduk, Дора, Nemiga выступят на "Пари фест 2025" в Нижнем Новгороде Афиша

В Нижнем Новгороде этим летом состоится "Пари фест" (16+)— музыкально-культурное мероприятие, которое объединит дневную и ночную программы, образовательные выступления и спортивные активности. В 2025 году фестиваль вернётся на площадку "Стрелка" и пройдёт с 22 по 23 августа в трёх форматах.

22 августа откроет фестиваль образовательное шоу "Большая идея", 23 августа состоится основная дневная программа, а завершится событие ночной частью "Найтаут" в пространстве ЦЕХ* студии dreamlaser. Темой фестиваля в этом году заявлен "Генезис" — как рождение новых форматов, культурных явлений и смыслов.

Организаторы подтвердили первую волну участников. В дневной программе, в частности, выступят: FEDUK, Дора, ICEGERGERT, ANIKV, NEMIGA, "Недры", Kazak и другие.

Кроме музыкальной части, на фестивале запланированы спортивные и культурные активности: падел, паркур, киберспортивные турниры, гастрономический маркет, арт-выставки и авиашоу с участием Светланы Капаниной. Также пройдут мастер-классы и тренировки для молодых спортсменов и скейтбордистов.

По оценке организаторов, фестиваль посетят более 15 тысяч человек.

Раньше стало известно, что Uma2rman и Дельфин выступят на "Столице закатов" (0+) в 2025 году.