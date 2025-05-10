Зараженных бешенством лису и собаку выявили в Нижегородской области Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Сразу два подтвержденных случая заражения бешенством зафиксированы в разных районах Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

6 мая 2025 года в ходе исследований была выявлена инфекция у лисы, отловленной на территории поселка Ильинский Городецкого округа. Анализ головного мозга животного подтвердил наличие вируса бешенства.

На следующий день, 7 мая, аналогичный опасный диагноз был поставлен собаке из села Красный Остров Сеченовского округа.

Оба факта были подтверждены лабораторно специалистами ГБУ НО "Областная ветеринарная лаборатория".

В связи с выявленными случаями в обоих районах развернуты противоэпизоотические мероприятия. Госветслужба проводит комплекс действий по локализации и устранению очагов инфекции.

Напомним, если вашу кошку или собаку укусили, или она сама кого-то укусила — её нужно отвезти к ветеринару в течение 12 часов. Далее животное будет под наблюдением 10 дней — так положено по правилам. Также специалисты советуют не забывать про вакцинацию — это самый надёжный способ защитить питомца от бешенства.

Ранее сообщалось, что в регионе снижается число случаев бешенства среди животных.