Участок улицы Добролюбова в Нижнем Новгороде перекроют до 1 июня

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В Нижнем Новгороде временно ограничат движение транспорта на участке улицы Добролюбова. Это связано с проведением строительно-монтажных работ.
Как сообщили в мэрии, с 15 мая закроют проезд на отрезке между улицей Сергиевской и Зеленским съездом. Планируется, что откроют участок 1 июня.
Водителям советуют заранее ознакомиться с изменениями в схеме движения, соблюдать осторожность и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что на три месяца перекроют улицу Октябрьскую.
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