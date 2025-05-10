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Общество

Участок улицы Добролюбова в Нижнем Новгороде перекроют до 1 июня

14 мая 2025 06:30  [101] Общество
Участок улицы Добролюбова в Нижнем Новгороде перекроют с 15 мая

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде временно ограничат движение транспорта на участке улицы Добролюбова. Это связано с проведением строительно-монтажных работ. 

Как сообщили в мэрии, с 15 мая закроют проезд на отрезке между улицей Сергиевской и Зеленским съездом. Планируется, что откроют участок 1 июня. 

Водителям советуют заранее ознакомиться с изменениями в схеме движения, соблюдать осторожность и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что на три месяца перекроют улицу Октябрьскую.

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Теги:
Ремонтные работы Транспортные ограничения
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