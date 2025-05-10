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Общество

Вице-премьер Чернышенко назвал образцовые регионы по уровню проведения ЕГЭ

13 мая 2025 18:14  [118] Общество
Вице-премьер Чернышенко назвал образцовые регионы по уровню проведения ЕГЭ

Фото: правительство РФ

Под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко прошло совещание, посвящённое готовности к проведению государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2025 году. Участие в нём приняли представители федеральных ведомств, региональных властей, а также приграничных субъектов.

На встрече обсудили подготовку к проведению ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ по всей стране, включая новые регионы и территории, находящиеся вблизи границ. Дмитрий Чернышенко напомнил, что с 1 сентября 2025 года в силу вступят обновлённые федеральные образовательные программы. Содержание экзаменов будет полностью согласовано с ними.

Он подчеркнул важность чёткой организации экзаменационного процесса и отметил регионы, стабильно демонстрирующие высокий уровень проведения кампании. В числе таких субъектов названы Москва, Севастополь, Татарстан, Ленинградская, Тамбовская, Белгородская, Новосибирская области, Республика Алтай и ЯНАО.

По обращению Белгородской области, из-за текущей обстановки в расписание основного этапа ЕГЭ включены дополнительные даты для сдачи математики — 26 мая, и русского языка — 29 мая. Для школьников из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также учащихся приграничных школ и тех, кто переехал из этих регионов, предусмотрен формат промежуточной аттестации.

По словам Дмитрия Чернышенко, досрочный этап ЕГЭ прошёл штатно. Основной начнётся 23 мая во всех 89 регионах России и в 55 странах мира. В экзаменационную кампанию будет задействовано более 300 тысяч профильных специалистов, свыше 6 тысяч медиков и порядка 40 тысяч общественных наблюдателей.

С 2024 года школьникам предоставлено право пересдать ЕГЭ по одному предмету. В этом году пересдачи пройдут 3 и 4 июля.

Результаты ГИА будут внесены в федеральную информационную систему. Для бесперебойного проведения экзаменов предусмотрено межведомственное взаимодействие с Минобрнауки, МВД, Минздравом, Минэнерго, Росгвардией и СМИ.

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что основной этап ОГЭ стартует 21 мая, а ЕГЭ — 23 мая. Он отметил, что экзаменационные задания полностью соответствуют обновлённым образовательным программам и включены в календарно-тематическое планирование.

Также министр сообщил о запуске пилотного проекта в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области, который направлен на расширение доступа к среднему профобразованию. До конца мая будет утверждён регламент учёта результатов экзаменационных и диагностических процедур, а в июне документ направят в регионы.

Кравцов добавил, что доля выпускников, выбирающих ЕГЭ по математике и естественным наукам, к 2025 году должна достичь 32%, а к 2030 — 35%.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев уточнил, что в этом году на участие в ЕГЭ зарегистрировано свыше 712 тысяч человек, из них более 637 тысяч — выпускники текущего года. Он акцентировал внимание региональных властей на важности технической готовности всех экзаменационных пунктов, а также безопасности участников и организаторов.

Среди нововведений кампании 2025 года — синхронизация КИМов с новыми стандартами, проведённая по поручению президента, и расширенные методические рекомендации. В них включены подробные инструкции по работе с металлоискателями, допуску участников, а также меры по соблюдению их прав. Рособрнадзор рекомендует привлекать к мониторингу родителей, включая членов родительских комитетов.

Ещё одно новшество — возможность сообщать о нарушениях во время экзаменов через Платформу обратной связи на портале Госуслуг. В каждом пункте размещён плакат с QR-кодом, позволяющим оперативно связаться с представителями Рособрнадзора.

В обсуждении приняли участие представители Минздрава, МЧС, МВД, Росгвардии и региональных органов власти. О готовности к проведению экзаменов доложили представители Белгородской, Курской и Брянской областей.

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Теги:
ЕГЭ Образование Правительство РФ
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